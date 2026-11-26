« Finirà 51 a 49 », scherza qualche osservatore privilegiato. Di sicuro, la contesa federale più incerta di sempre al momento presenta due blocchi distinti: la Serie A da una parte, i calciatori e gli allenatori dall’altra; formalmente sono gli stessi che sei mesi fa andarono a braccetto da Malagò disegnando il piano di successione a Gravina, anche se rimescolati nelle forze in campo visto che in quel caso Marotta misurava gli umori di Via Rosellini e oggi, scegliendo Galliani , ha preso le distanze da quella lega. Se l’elezione dipendesse da A, AIC e AIAC non si arriverebbe alla maggioranza. Ragioniamo per assurdo : se B, Lega Pro e Dilettanti avessero scelto un terzo candidato, sarebbe salito lui al quinto piano dello stabile di Via Allegri. Tra i presidenti di queste componenti (Bedin, Marani e Abete) c’è unità, i delegati però ondeggiano tra Roma e Milano, i poli geografici della lotta, chi attratto dall’uno chi dall’altro, tanto che qualsiasi indicazione di scuderia rischia di avere l’effetto di un boomerang. Se i votanti facessero l’opposto di quanto indicato, che ne sarebbe della tenuta interna? È per tale ragione che le tre leghe restano neutrali e da settimane si parla di " elezioni diffuse ".

Duello Malagò-Galliani, questione di voti: l'effetto leghe

I VOTI. Oltre alla Serie A, una consistente maggioranza dei club di B e C e dei delegati della LND si dice pronta a scendere in campo con l’attuale commissario. Che secondo rumors di palazzo potrebbe avere già tra le mani almeno il 70% dei voti tra seconda e terza serie. In A, poi, Cagliari, Sassuolo e Venezia dovrebbero salire sul carro Malagò, in attesa che la Juve chiarisca la sua posizione (ha mantenuto i piedi in due staffe per proteggere Chiellini in consiglio) e che Lotito trovi una sintesi tra la necessità dei voti dei malagoliani per essere eletto e la fedeltà a Galliani, vicino di seggio in Senato per Forza Italia. A conti spiccioli, Malagò porterebbe raddoppiare (e non di poco) il 10% da cui parte. Va detto che l’avversario qualche amico in A lo ha (Marotta e Percassi non sono soli), ma tra chi lo ha presentato qualche dissidente c’è. In ogni caso, pure Galliani ha ricevuto promesse e sostegni orizzontali. Insomma, se l’ex ad del Milan è avanti, non lo è di molto. E rispetto ai blocchi di partenza, Malagò una rimonta la sta conducendo, forte di una superiorità numerica nelle quattro leghe.

Solo chi porterà a casa il 34% dei dilettanti, o gran parte di esso, potrà dire di avercela fatta. Anche se poi governerà una federazione spaccata. Mentre Abete valuta pro e contro di un endorsement - può essere l’ago della bilancia, ma rischia di spaccare i suoi - la vera sfida è già tra i comitati regionali. La partita è sui territori: il centro-sud strizza l’occhio a Malagò, il nord a Galliani. È una semplificazione che forse non tiene conto di alcune sensibilità, eppure rende l’idea.