Ibarbo, l'avventura in Colombia parte male: cosa è successo all'ex Roma

SANTIAGO DE CALI (COLOMBIA) - Brutte notizie per l'America de Cali alla vigilia dell'inizio del campionato, la BetPlay 2023-II League. L'ex attaccante della Roma Victor Ibarbo (in giallorosso nella seconda parte della stagione 2014/15 con Rudi Garcia in panchina), rinforzo principale della squadra per questa stagione, ha subito un infortunio al ginocchio sinistro durante uno dei giorni di allenamento pre-campionato ed è ora sotto stretta osservazione dallo staff medico del club.