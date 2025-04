Barcellona-Real Madrid, l'arbitro designato scoppia in lacrime: caos alla vigilia della finale

Alta tensione alla vigilia della finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid in programma domani, 26 aprile, a Siviglia . Per protesta contro le dichiarazioni dell'arbitro dell'incontro, il club di Florentino Perez ha disertato la conferenza stampa prevista per le 19:15 (avrebbero dovuto prendervi parte Carlo Ancelotti e Luka Modric ) e ha annunciato che non svolgerà l'allenamento previsto a La Cartuja né parteciperà alla cena ufficiale in programma in serata.

Le lacrime in conferenza stampa dell'arbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea

Ma cosa è successo? Tutto nasce, come detto, dalla conferenza stampa di Ricardo De Burgos Bengoetxea, l'arbitro scelto per dirigere Barcellona-Real Madrid, che è scoppiato in lacrime alla domanda sui video contro gli arbitri che da qualche mese manda in onda Real Madrid TV prima di alcune partite, segnalando gli errori contro i Blancos. Ieri, Real Madrid Tv ne ha emesso uno su di lui. Stava per rispondere Gonzalez Fuertes, che domani sarà al Var, ma l’arbitro di campo gli ha chiesto di poter parlare, finendo per commuoversi: “Si parla tanto dei video di Real Madrid Televisión perché sono quelli che hanno maggior ripercussione. Ti racconto situazioni che hanno vissuto alcuni miei colleghi. Quando tuo figlio va a scuola e ci sono dei bambini che gli dicono che suo padre è un ladro e torna a casa piangendo è molto duro. Ciò che faccio nel mio caso è cercare di educare mio figlio e dirgli che suo padre è onesto”.

Trattenendo a stento il pianto, De Burgos Bengoetxea ha poi aggiunto: "Si sbaglia, come un qualsiasi sportivo. È duro, fottutamente duro, una cosa che non auguro a nessuno. Però il giorno che lascerò questa professione voglio che mio figlio sia orgoglioso di ciò che è stato suo padre e del mondo arbitrale. Perché l’arbitrare ci ha dato grandi valori, e non meritiamo ciò che stiamo soffrendo. E non penso tanto a noi professionisti, ma al danno che queste cose fanno ai nostri colleghi del calcio giovanile. Che ognuno faccia una riflessione sul dove vogliamo andare e sul futuro dello sport e del calcio”.

Flick: "Abbiamo bisogno degli arbitri e dobbiamo prenderci cura di loro"

"Per me è solo sport, è solo calcio". Ha commentato l'allenatore del Barcellona Hansi Flick riferendosi all'arbitro basco. Flick ha poi aggiunto: "Dobbiamo proteggere tutti durante la partita. Abbiamo bisogno degli arbitri, e dobbiamo prenderci cura di loro e stare attenti. Non prendersi cura di loro non è fair play, non li si rispetta".