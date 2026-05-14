Valencia e Rayo Vallecano non si fanno male, Stuani salva il Girona contro la Real Sociedad

ROMA - Due pareggi nei primi due posticipi della 36ª e terz'ultima giornata della Liga ( già aritmeticamente vinta dal Barcellona ) in programma oggi (giovedì 14 maggio), con il programma che sarà chiuso dalla sfida tra il Real Madrid secondo della classe e l'Oviedo , fanalino di coda e già retrocesso.

Liga: la classifica aggiornata

Valencia e Rayo Vallecano, pari e salvezza rimandata

Valencia e Rayo Vallecano non si fanno male e pareggiano 1-1, facendo un piccolo passo verso la salvezza che per entrambe non è però ancora aritmetica. Emozioni concentrate tutte nel primo tempo al 'Mestalla' dove gli ospiti sbagliano un rigore con Nteka (8'), trovano il vantaggio al 20' con Lejeune ma vengono ripresi a ridosso dell'intervallo da Lopez (40'). Nel secondo tempo prevale poi la paura di perdere da ambo le parti e la volontà di evitare infortuni nel Rayo Vallecano, la cui testa è già proiettata alla finale di Conference League contro il Crystal Palace in programma a Lipsia il 27 maggio (e per la quale è stato designato un arbitro italiano).

Valencia-Rayo Vallecano 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Stuani evita al Girona il ko contro la Real Sociedad

Pari con lo stesso risultato (1-1) al 'Municipal de Montilivi' tra il Girona e la Real Sociedad, con i padroni di casa salvati nella ripresa (66') dal subentrato 39enne Stuani che ha risposto alla rete segnata nel primo tempo dai baschi con Martin (28'). A secco di vittorie da sei turno, il Girona con questo pareggio si porta a +1 sulla zona retrocessione, mentre occupa l'ottavo posto solitario ora la Real Sociedad che ha però già staccato il pass per l'Europa League trionfando ai rigori sull'Atletico Madrid nella finale di Coppa del Re.

Girona-Real Sociedad 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Liga: risultati, tabellini e calendario