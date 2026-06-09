Clamoroso, il Real svela per chi era l'offerta da 150 milioni: "Julian Alvarez. Ma l'Atletico Madrid ha detto di no"

Clamoroso, il Real Madrid conferma per chi era la chiacchieratissima offerta da 150 milioni : " Julian Alvarez . Ma l'Atletico Madrid ha detto di no". Arriva il comunicato ufficiale: "Il Real Madrid CF annuncia che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro al Club Atlético de Madrid per i diritti federativi del giocatore J ulián Álvarez . Dopo averla studiata e valutata, l'Atlético Madrid ha ringraziato il club per l'offerta, fatta nel quadro dei buoni rapporti esistenti tra le due società, e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore".

Dopo il Barcellona, il Real Madrid: tutti pazzi per Julian Alvarez

Il futuro di Julian Alvarez continua, dunque, a tenere banco in Spagna. Va ricordato che secondo diversi media catalani, il Barcellona aveva presentato un’offerta all’Atletico Madrid, trovando anche una prima apertura da parte del club rojiblanco, ma avviando parallelamente i contatti con l’entourage del giocatore. Una situazione che aveva suscitato una singolare e ironica reazione dei Colchoneros a colpi di tweet ironici.

Si conclude, invece, con la nota del Real la caccia al nome che era scattata dopo l'annuncio fatto da Florentino Perez, che si era detto "pronto a un colpo da 150 milioni" . Nelle ore successive alla sua conferma al vertice del club, dopo le elezioni presidenziali vinte superando l'imprenditore Enrique Riquelme (che aveva invece promesso di strappare Haaland al Manchester City), l'identità del 'Mister x' finito nel mirino di don Florentino era stata svelata. Ed è ora di dominio pubblico coi crismi dell'ufficialità.

La risposta social dell'Atletico al Real Madrid: "Ci fate ridere più del Barcellona..."

Alvarez non è sul mercato. Poco dopo il comunicato ufficiale del Real Madrid, che ha svelato il tentativo di acquisizione del cartellino del centravanti argentino, è arrivata l'ironica risposta social dei rivali dell'Atletico, con alcune precisazioni diffuse sull'account X ufficiale dei Colchoneros:

"1. Avete tagliato dal video del Papa la parte in cui diceva di tifare anche per l’«Atlético».

2. Probabilmente avete confuso la cortesia con la gratitudine, ma affinché non ci siano dubbi: non vi ringraziamo per nulla.

3. Non prendiamo in considerazione né valutiamo alcuna proposta riguardante Julián.

4. Come potremmo non andare d'accordo, se ci fate ridere ancora più di quanto faccia il Barcellona.

P.S. Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, a vedere se la smettete di "rubare" giocatori dalla nostra Accademia. Grazie mille!", ha chiosato l'Atletico su X.