De Zerbi al Tottenham, è fatta: sarà lui il nuovo allenatore

Roberto De Zerbi torna in Premier League . E' fatta per l'arrivo del tecnico italiano al Tottenham, scelto per sostituire Igor Tudor . Il compito dell'ex allenatore del Marsiglia, che in Inghilterra si è già seduto sulla panchina del Brighton, sarà quello di scongiurare una retrocessione che sarebbe un disastro in casa Spurs. L'accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di un contratto di cinque anni . Attesa a breve la firma.

De Zerbi il post-Tudor in casa Tottenham

Dopo l'Europa League conquistata contro il Manchester United lo scorso maggio, il Tottenham sta vivendo una stagione da incubo. In Europa gli Spurs sono stati eliminati dall'Atletico Madrid agli ottavi di finale di Champions League, mentre in Premier League il club londinese si trova attualmente al diciassettesimo posto in classifica, con appena un punto di vantaggio rispettoalla zona retrocessione. Dopo 41 giorni è terminata l'esperienza in panchina di Igor Tudor dopo cinque sconfitte, un pareggio e una vittoria. In generale, l'ultimo successo in campionato per il Tottenham risale allo scorso dicembre contro il Crystale Palace.

Il ritorno in Premier di De Zerbi

Così, per ripartire, il Tottenham ha deciso di affidare la propria panchina a Roberto De Zerbi. L'allenatore è reduce dall'esperienza al Marsiglia, terminata a cavallo tra gennaio e febbraio dopo la mancata qualificazione ai playoff di Champions League. Si tratta di un ritorno per l'italiano in Premier League, campionato nel quale ha diretto 70 partite alla guida del Brighton tra il 2022 e il 2024. Il suo ruolino di marcia vede ventisei vittorie, diciannove pareggi e venticinque sconfitte.