Calciomercato diretta: le trattative di oggi, segui LIVE

Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si accende. In Serie A e nei campionati esteri è caccia ai rinforzi nella finestra di riparazione. I movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso della giornata (mercoledì 17 gennaio).

11:01

Lecce, è fatta per Pierret

Il Lecce ha chiuso la trattativa con gli agenti di Balthazar Pierret (23). Il sì del centrocampista con il contratto a termine è quindi in cassaforte per giugno, ma i salentini restano al lavoro per provare ad anticiparne l’arrivo in questa sessione.

10:48

Napoli, nuova offerta per Barak

Il Napoli, dopo Traore e in attesa di Ngonge, insiste per Antonin Barak. La trattativa per il centrocampista ceco della Fiorentina, 29 anni, entrerà nel vivo proprio a Riyad: il giocatore ha già dato il placet e i club chiacchierano sulla formula (prestito con obbligo la richiesta della viola).

10:37

Milan, si insiste per Buongiorno

Il Milan non molla la pista Alessandro Buongiorno. L’affare si presenta molto complesso per le richieste molto alte del Torino, che arriverebbero a toccare i 35 milioni di euro. Il Milan una prima offerta esplorativa l’ha già fatta, da circa 15 milioni più il cartellino dell’attaccante Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza.

10:23

Lazio, Neuhaus in attesa

Lotito e Fabiani hanno lavorato su Neuhaus per tentare l’acquisto in prestito con diritto di riscatto. La valutazione è intorno ai 12 milioni, si è provato a prenderlo a 8-9 milioni. Il giocatore è stato valutato anche dal Napoli, c’è stato un sondaggio del Siviglia. Il giocatore aspetta un segnale: alla Lazio verrebbe di corsa. (LEGGI LA NOTIZIA)

10:11

Monza, difficoltà per Kean

Difficoltà per il Monza per arrivare a Moise Kean (23): il riferimento è agli ostacoli economici, ma anche ai problemi relativi alla situazione contrattuale dell’attaccante, che dovrebbe rinnovare prima. Il giocatore sta continuando a riflettere nella speranza che possano materializzarsi anche delle offerte dall’estero, dopo gli interessamenti del Rennes, dell’Atletico Madrid e di alcune società tedesche.

9:59

Popovic tra Napoli e Bayern

Resta da definire la situazione di Matija Popovic (18) sul quale c’è il Bayern, anche se il Frosinone sta cercando di capire se può fare un’operazione in sinergia con il Napoli, che non ha slot per gli extracomunitari. Ma si sa anche che gli intermediari sono tanti e situazioni così non sono sempre di immediata risoluzione.

9:49

Fiorentina, si insiste per Vargas

Fiorentina, tutto su Ruben Vargas per l'attacco. Tramontato l’arrivo a Firenze di Ngonge, il club prepara il rilancio per lo svizzero dell’Augsburg: l’obiettivo è chiudere a 7 milioni. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:37

Frosinone, in arrivo Zerbin più Zortea

Alessio Zerbin (24) più Nadir Zortea (24): il Frosinone non si ferma e batte il doppio colpo di calciomercato. La partita con l’Atalanta si è infatti confermata l’occasione per chiudere l’affare con i bergamaschi per il duttile esterno, arrivato ieri sera in città e che i gialloazzurri avevano in pugno ormai da settimane. Tutto ok anche anche per Alessio Zerbin.

9:19

Quale futuro per Mourinho?

Due opzioni per Mourinho dopo l'addio alla Roma: il ritorno in Premier League oppure l'Arabia Saudita. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:10

L'annuncio di De Laurentiis

L'annuncio del presidente del Napoli, De Laurentiis: "Ne prenderemo altri due". Napoli pronto ad altri acquisti sul mercato come rivelato dal patron azzurro. (LEGGI LA NOTIZIA)

