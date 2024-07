Calciomercato diretta: tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

12:59

Koopmeiners-Juve, c'è un indizio che fa sperare Thiago Motta: l'Atalanta si muove alla ricerca di un altro centrocampista. Per l’olandese servono 40, 45 milioni.

12:46

Calciomercato, chi cambia squadra? Le quote dei bookie.

12:35

Morata, il Milan ci prova: perché la clausola è un'occasione da sfruttare. Per il dopo Giroud salgono le quotazioni dello spagnolo dell'Atletico Madrid. Situazione terzino sinistro: sarà Jimenez (firma fino al 2028) il vice di Theo.

12:25

Roma, scatto per Chiesa: tutte le cifre e l'ingaggio. Ghisolfi ha avuto un nuovo colloquio con Ramadani per fare un punto della situazione sull'attaccante. Intanto rimane in attesa Riquelme.

12:15

Non solo Serie A. Secondo i tabloid inglesi: "Ederson e De Bruyne lasciano il City e vanno in Arabia, c'è l'accordo".

11:57

Occasione Alvaro Morata per il Milan. La squadra rossonera ha spostato il mirino sulla punta della nazionale spagnola per riempire il vuoto lasciato da Olivier Giroud.

11:44

Tra la Roma e Le Fée ballano soltanto pochi milioni. L'affare con il Rennes è ormai a un passo dalla chiusura. Il club giallorosso ha presentato un'offerta da 20 milioni di euro, bonus inclusi (17 più 3).

11:29

Ieri sera è arrivata al Bologna l'offerta formale da parte dell'Arsenal. La partita per Riccardo Calafiori è arrivata ad un punto di svolta, siamo praticamente all'inizio del capitolo finale. Non sono trapelate indiscrezioni precise, ma da quanto si è riuscito a capire la proposta economica per convincere il Bologna a cedere il talento azzurro si aggira attorno ai 55 milioni.

11:15

In principio era un sogno, poi con il passare dei giorni è diventato un'idea fino a trasformarsi in un obiettivo. La Roma adesso crede di poter arrivare a Federico Chiesa, continua a lavorare sotto traccia su di lui.

11:05

Un incontro, un altro, per avvicinarsi ancora, per provare a ridurre i tempi d'attesa per il definitivo sì. Il Napoli lavora al rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia. Il club vuole strappare in fretta l'intesa con il suo gioiello reduce dall'Europeo con la Georgia, il ds Manna ha rivisto l'agente: ecco la proposta.

10:50

Svincolati top: da Rabiot a Hummels, le occasioni a parametro zero per il mercato 2024. L'elenco dei calciatori senza squadra, occasioni di mercato per club che cercano giocatori esperti e di spessore.

10:40

La Lazio non molla Stengs, per Greenwood si fa dura. Mentre il Marsiglia alza l'offerta per l'esterno del Manchester United, i biancocelesti riallacciano i contatti per il trequartista del Feyenoord.

10:30

Buongiorno al Napoli, accordo e intrigo: spunta l'ombra dell'Inter. Sembrava tutto fatto per il difensore ma l'ufficialità non c'è ancora: De Laurentiis ha il sì del Torino ma l'agente incontra i nerazzurri.

10:20

Roma, caccia al vice Svilar: piace Gollini. I giallorossi seguono il profilo di Bodart, De Rossi punta su Andrada, ex portiere del Boca Juniors.

10:10

Dele-Bashiru firma con la Lazio: chi è il terzo acquisto di Lotito. Nelle prossime ore visite mediche per il centrocampista nigeriano: i dettagli e le cifre dell'operazione chiusa con i turchi dell'Hatayspor.

10:00

La Juventus accoglie Michele Di Gregorio. Il portiere, acquistato dal Monza, è arrivato al J Medical: l'estremo difensore si prepara così a sottoporsi ai test medici, ultimo passo prima di aggregarsi definitivamente alla sua nuova squadra. Il classe 1997 si è fermato per qualche minuto per firmare autografi e scattare selfie, poi è entrato al J Medical per cominciare le visite.