Calciomercato diretta, segui le trattative di oggi. Aggiornamenti e ultime news LIVE

Scatta il conto alla rovescia per l'apertura della finestra invernale di calciomercato . Da domani, 2 gennaio , sarà possibile acquistare o cedere giocatori per rinforzare o sfoltire gli organici. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall'Italia e dall'estero: leggi tutte le novità di oggi, primo gennaio 2025 . Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

18:30

Serie C, Barlocco e Vano trovano squadra

Mercato in fermento anche in Serie C. La Pro Patria ha ufficializzato l'ingaggio dello svincolato Luca Barlocco, mentre Michele Vano si allena già con la Casertana di Manuel Iori, dopo aver lasciato l'Avellino di Raffaele Biancolino. Per quanto concerne l'attaccante, come annunciato dal club rossoblù, l'operazione sarà formalizzata nella giornata di domani.

18:15

Seko Fofana, l'ex Udinese torna a giocare in Europa

Seko Fofana è un nuovo giocatore del Rennes. L'ex centrocampista dell'Udinese ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con il club francese, dopo aver lasciato l'Al-Nassr e l'Arabia Saudita. Il classe '95 è già stato presentato sui social dalla società rossonera.

18:00

Napoli, Danilo e quelle parole di Manna

Danilo vuole fortemente il Napoli. Il ds azzurro Giovanni Manna, del resto, non ha mai nascosto la sua ammirazione per il difensore della Juve: "Danilo è un giocatore forte, in questo momento è un giocatore della Juve. Non stiamo parlando con la Juve, il mercato non è ancora iniziato. Potremo intervenire in quel ruolo se ci saranno le condizioni giuste per farlo". LEGGI TUTTO

17:45

Fiorentina, Sottil saluta Martinez Quarta

Allenamento a porte aperte per la Fiorentina di Raffaele Palladino, accolta da una marea viola al "Franchi". Al passo d'addio Martinez Quarta, salutato anche da Riccardo Sottil, protagonista ai microfoni dei canali ufficiali del club gigliato: "Chino è un grande professionista, ha fatto qua tanti anni alla grande. Giusto che si prenda questo applauso, rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi".

17:30

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Notizie, approfondimenti e indiscrezioni. LA SEZIONE DEDICATA AL CALCIOMERCATO DE IL CORRIERE DELLO SPORT

17:15

Svincolati di lusso, i top in cerca di una squadra

All'alba del 2025, non mancano i calciatori in cerca di un'occasione. Da Keylor Navas a David Luiz, passando per veterani del calibro di Sergio Ramos, Marcelo e Rafinha, fino ad arrivare a Candreva, Castillejo e Dele Alli. L'ex Tottenham, per esempio, sta usufruendo delle strutture del Como per ritrovare una condizione fisica accettabile, prima di trovare una nuova sistemazione.

17:00

Danilo uomo mercato, il post criptico su Instagram

Danilo è di certo uno degli uomini mercato. Ieri il difensore ha postato su Instagram un messaggio criptico che alimenta la curiosità dei tifosi, in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro. LEGGI TUTTO

16:45

Como, un altro talento dalla Spagna dopo Nico Paz?

Il Como sarebbe pronto a tesserare un altro talento dalla Liga dopo il successo dell'operazione Nico Paz. LEGGI TUTTO

16:30

Roma, il punto sul mercato

Roma, il punto sul mercato. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

16:15

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Notizie, approfondimenti e indiscrezioni. LA SEZIONE DEDICATA AL CALCIOMERCATO DE IL CORRIERE DELLO SPORT

16:00

Juve in campo a Riyad senza Danilo

Juve in campo a Riyad senza Danilo, non convocato, in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. VEDI LE FOTO

15:45

Dalla Spagna: "Como vicino a Diao"

"Cesc Fabregas si prepara a registrare l'arrivo di un altro talento della Liga: quello di Assane Diao". Secondo Relevo l'esterno d'attacco è molto vicino alla firma con il Como.

15:30

Gabigol al Cruzeiro: è ufficiale

Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, è un nuovo giocatore del Cruzeiro. Dopo la fine del contratto con il Flamengo, l'ex attaccante di Inter e Benfica si è legato fino al 2028 con il suo nuovo club.

15:15

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Notizie, approfondimenti e indiscrezioni. LA SEZIONE DEDICATA AL CALCIOMERCATO DE IL CORRIERE DELLO SPORT

15:00

Barcellona, fuori anche Pau Vitor

Inizio d'anno travagliato per il Barcellona con il caso Dani Olmo. Anche Pau Vitor, allo stato attuale, non può più giocare con i blaugrana. I DETTTAGLI

14:45

Il Psg fissa il prezzo per Kolo Muani

Secondo L'Équipe il Psg spera di recuperare almeno 60 milioni di euro dalla cessione di Kolo Muani, sotto contratto fino al 2028.

14:30

Valentini, conclusi i test medici

La Fiorentina sta continuando a documentare il primo giorno da giocatore della Viola del difensore Nicolas Valentini: il classe 2001 ha concluso i test medici di rito presso l'istituto Fanfani. (Foto X | @acffiorentina)