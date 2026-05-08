Occasione Alaba: Zahavi lo propone a Milan

Se dovessero riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League , Milan e Juventus cercheranno di rinforzare le rispettive rose con gli ormai consueti acquisti giovani, ma anche e soprattutto con uomini di esperienza e di alto livello internazionale. A questo proposito, la visita a Milano di Pini Zahavi , agente israeliano, è stata utile per ricavare ulteriori informazioni sulle volontà di David Alaba , difensore austriaco in forza al Real Madrid , e di Robert Lewandowski , attaccante polacco in scadenza a giugno con il Barcellona . Rossoneri e bianconeri potrebbero piazzare presto dei colpi da novanta.

Alaba, i numeri i stagione con il Real Madrid

Il nome nuovo è quello di Alaba, difensore che non ha bisogno di troppe presentazioni: classe 1992, 431 presenze con il Bayer Monaco e 130 con il Real Madrid, con i quali ha vinto innumerevoli trofei tra cui quattro Champions League, egualmente suddivise. Zahavi lo sta proponendo ad alcuni club europei, tra cui proprio Milan e Juventus. L'austriaco, infatti, sente la necessità di cambiare aria; in questa stagione, ha raccolto solo 14 presenze tra tutte le competizioni con il Real Madrid: 9 in Liga, 3 in Champions League, una in Coppa del Re e una in Supercoppa spagnola, entrando tra l'altro per dieci volte dalla panchina. Un utilizzo ridottissimo, soprattutto a causa di diversi guai fisici (il polpaccio non lo ha lasciato tranquillo per più periodi durante la stagione) e di una forte concorrenza.

Alaba proposto a Milan e Juve ma piace anche in MLS, in Arabia Saudita e in Austria

Milan e Juventus hanno recepito la proposta di Zahavi e valuteranno il da farsi, soprattutto tenendo conto di una cartella clinica del giocatore ultimamente abbastanza ricca. La concorrenza, comunque, è già folta: Alaba piace in MLS negli Stati Uniti, dove potrebbe gestire con più serenità il suo fisico, ma ha anche estimatori in Arabia Saudita, dove sarebbero pronte offerte di stipendio milionarie, e nella sua Austria, con il Salisburgo che sarebbe intenzionato a rivestirlo del ruolo di chioccia per i tanti giovani della galassia Red Bull.

Calciomercato, le ultime sul futuro di Lewandowski

Più che una decisione dei due club, invece, si attende quella del calciatore stesso per capire il suo futuro: parliamo di Robert Lewandowski e il dubbio è se firmerà per un altro anno con il Barcellona o accetterà la corte dei tanti club che sono sulle sue tracce. Anche in questo caso, Milan e Juventus sono alla finestra. Nei suoi giri a Milano, Zahavi ha parlato anche con le due dirigenze dei desideri del polacco, facendo intendere una richiesta importante di ingaggio: 8 milioni di euro annui.

Troppi, al momento, per le casse di entrambe le squadre, occupate per i bianconeri da Vlahovic (il cui futuro non è ancora definito, anche se la Juve è rientrata in corsa molto di quanto non fosse fino agli ultimi mesi dello scorso anno) e dai riscatti estivi, come quello di Openda. Per i rossoneri, invece, c’è il grosso punto interrogativo degli introiti derivanti dalla qualificazione alla prossima Champions League. Per quanto riguarda il Milan, tra l'altro, non c'è unità di intenti sul suo nome: Allegri è convinto che sia l'uomo giusto e Tare condivide il pensiero, ma Furlani e Moncada sarebbero per un investimento più giovane rispetto al 38enne di Varsavia. Un altro paio di settimane e il futuro di Lewandowski sarà decisamente più chiaro.