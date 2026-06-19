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venerdì 19 giugno 2026
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Una svolta culturale

Leggi il commento sull'imminente investimento dell'Inter per Marco Palestra, talento destinato a lasciare il segno anche in Nazionale
Ettore Intorcia
1 min
TagspalestraInter

Comprare italiano - e più in generale comprare in Italia, fare sistema, non portare le risorse all’estero - di questi tempi è un atto che ha in sé qualcosa di rivoluzionario. Servono una buona dose di coraggio e una certa disponibilità in cassa, ma il presupposto di partenza è avere una visione, una prospettiva di medio-lungo termine, per guardare oltre il cartellino del prezzo o il prezzo del cartelli

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