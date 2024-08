Dybala tra Roma e Arabia diretta: le ultime notizie sulla trattativa LIVE

ROMA - C’è la sensazione di essere arrivati sul traguardo: Paulo Dybala in queste ore sceglierà il suo futuro. Da una parte la voglia di continuare con la Roma, dall’altra l’offerta araba che lo fa tentennare da giorni. Sono momenti decisivi della trattativa. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

Paulo sperava di essere convocato dalla sua Argentina per la Coppa America per la quale riteneva di essere pronto. Niente da fare: una grossa delusione attenuata dal bellissimo matrimonio con Oriana Sabatini. In pochi mesi la sua vita è cambiata. E ora potrebbe esserci un nuovo futuro in Arabia.

Scaloni non ha chiamato Paulo Dybala in vista delle prossime sfide di qualificazioni ai Mondiali. Ci sono Soulé e Paredes della Roma. Qui la notizia sui convocati.

11:22

La posizione della Curva Sud

E i tifosi? La Curva Sud non ha ancora preso posizione nell’affare Dybala. Cosa accadrà? La sezione calda del tifo giallorosso potrebbe anche non contestare la proprietà (tantomeno De Rossi) se e quando l’operazione fosse conclusa.

10:55

Il ruolo di Ramadani

Fali Ramadani è uno dei manager del calcio più ricchi, influenti e importanti. Lui è il personaggio chiave della trattativa tra la Roma, Dybala e gli arabi. Qui i dettagli per scoprire la sua figura.

10:41

Dybala a cena con Soulé

Una cena d'addio? Chissà. Ma Paulo Dybala ha cenato insieme al compagno Soulé in un noto locale del centro. Qui tutti i dettagli.

10:19

La Roma attende ancora l’offerta

Per il club giallorosso non c’è nessuna offerta per Dybala. Il motivo è presto spiegato: l’Al-Qadsiah aspetta una risposta da Dybala per poi presentare la proposta economica alla Roma, che ha lasciato al mediatore Ramadani il compito di negoziare un accordo. A Trigoria, finché non sentono o leggono il suono di un’offerta, considereranno di poter contare su Dybala. Anche a tempo pieno contro l’Empoli, se De Rossi vorrà.

9:57

Dybala e quell’idea dell’”ultimo contratto”

C’è chi sostiene che Dybala abbia chiesto di seguire la scia del denaro saudita per strappare l’ultimo grande contratto della carriera, su input del procuratore Carlos Novel che già in primavera sondava il mercato internazionale.

9:40

L’Al-Qadsiah e l’offerta alla Roma

Gli arabi pretendono una risposta da Dybala. Sono in attesa a da dieci giorni. Ramadani, interlocutore di mezzo, attende le mosse. Si potrebbe chiudere a 10 milioni, meno della clausola da 12 scaduta a fine luglio.

9:22

Dybala, la posizione dei tifosi

I tifosi sperano ancora nel dietrofront di Paulo. Oppure nell’intervento improvviso dei Friedkin che a un certo punto bloccano la trattativa araba. La decisione però è solo del giocatore. Sui social giallorossi non si parla d’altro.

9:08

Dybala, in arrivo anche la madre

Paulo Dybala è pronto a decidere. Lo farà insieme alla famiglia: in arrivo la mamma Alicia. Qui tutti i dettagli.

8:56

Roma, a ore il futuro di Dybala

Il tempo stringe, gli arabi attendono una risposta. Paulo Dybala sceglie in queste ore il futuro. E la Roma aspetta.

Roma