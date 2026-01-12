Calciomercato Roma diretta, da Raspadori a Malen: tutte le trattative di oggi, aggiornamenti LIVE

10:36

Raspadori, all'Atletico una stagione da comparsa

Appena 424’, 226 dei quali in Liga, torneo nel quale Raspadori ha giocato solo il 13% dei minuti complessivi dell’Atletico Madrid, partecipando al 6% dei gol (nessuna rete, due assist). La stagione dell’ex Napoli, fin qui, non è stata certamente esaltante. Nel gruppo del Cholo Simeone, è stato infatti poco più di una comparsa: l’opportunità di un posto da titolare l’ha avuta soltanto una volta, alla 5ª giornata, nel match pareggiato per 1-1 contro il Maiorca; dopo 62 giri di lancette, il tecnico lo ha sostituito. In Champions League le cose sembravano essere cominciate molto meglio per il numero dieci della Nazionale: due volte è stato schierato dall’inizio contro Liverpool ed Eintracht, collezionando un assist e un gol, poi però non ha più visto il campo, neppure a partita in corso. L’esclusione dalla semifinale di Supercoppa contro il Real Madrid giocata l’8 gennaio a Gedda (non è neppure subentrato) sembrava il preludio alla partenza con destinazione Fiumicino. Ma Jack è ancora a Madrid.

10:50

Zirzkzee e Vaz, il punto

Resta sullo sfondo Joshua Zirkzee, più sogno che obiettivo. Anche ieri è partito dalla panchina nella sfida di FA Cup persa dallo United contro il Brighton. In attesa del nuovo allenatore, persino il traghettatore Darren Fletcher lo ha utilizzato col contagocce. Lo United ha congelato tutto, la Roma aspetta, il giocatore spera. Intanto Massara lavora sotto traccia su Robinio Vaz, baby talento: operazione complicata, ma tutt’altro che tramontata. E non è chiuso neppure il dialogo per Dragusin, con il Tottenham, per un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il mercato, come il paradosso, vive di contraddizioni: tutto è ancora in ballo.

10:36

Malen, l'alternativa a Raspadori

L’alternativa a Raspadori ha un nome e un cognome: Donyell Malen. Ventisei anni, attaccante dell’Aston Villa, seconda punta ma anche prima all’occorrenza. Arrivato a Birmingham un anno fa per 25 milioni dal Borussia Dortmund, non è riuscito a incidere: quattro gol in Premier, tre in Europa League. Numeri che raccontano un’inquietudine e aprono alla cessione. La Roma tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la stessa formula già utilizzata per Bailey. Un’operazione concreta, pragmatica, pronta a scattare.

10:22

Roma-Raspa, ore contate

C'è un filo sottile che separa la logica dal cortocircuito, il calcio dalla filosofia. E su quel filo oggi cammina Raspadori, protagonista di un mercato che alla Roma sta facendo perdere la pazienza e al buon senso qualche certezza. Perché il paradosso, qui, non è solo una parola elegante: è la fotografia perfetta della situazione. Jack sta pensando di tornare al Napoli, il club che aveva lasciato un anno fa proprio perché giocava poco. E già questo basterebbe. Ma il cortocircuito diventa blackout totale se si aggiunge il secondo elemento: per farlo, ha messo in standby la Roma, che gli garantirebbe titolarità, centralità e uno stipendio da 4 milioni netti a stagione.

10:08

Baldanzi vicino alla Fiorentina

Intanto, Baldanzi è sempre più vicino alla Fiorentina. Potrebbe essere il classe 2003 il prossimo acquisto dei viola. Nella giornata di oggi ci sarà un nuovo confronto con la Roma per entrare nel vivo della trattativa, che però non è ancora conclusa. Questo non toglie che si lavori senza sosta per raggiungere la fumata bianca. L’operazione si sta sviluppando sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 12-13 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per ora non sono previste contropartite tecniche, ma non è escluso che ne vengano inserite per attenuare i costi.

9:54

Raspadori-Roma, alle spalle una domenica di stand-by

Ieri, domenica 12 gennaio, sarebbe dovuto essere il giorno della verità per il futuro di Raspadori, ma l'affare non si è ancora sbloccato. RIVIVI LA DIRETTA

9:40

Il numeri di Raspadori contro la Roma

I numeri di Raspadori nelle sfide contro i giallorossi. L'attaccante della Nazionale è sceso in campo contro la Roma sette volte, tre con il Sassuolo e quattro con il Napoli, senza però mai segnare e vincendo una sola volta nella stagione 2022/23, quella dello scudetto vinto con Spalletti.

9:35

Trattativa Raspadori, le ironie social dei tifosi della Roma

Raspadori "dorme" sull'offerta della Roma, Massara lo insegue: le ironie dei tifosi sui social. Utenti scatenati, tra meme e fotomontaggi, dalla lunga attesa per la risposta dell'ex Napoli al club giallorosso. SFOGLIA LA GALLERY

9:30

Raspadori tace e aspetta il Napoli, la Roma è spazientita

Raspadori tace e aspetta il Napoli, la Roma è spazientita e pensa a Malen. Il club giallorosso ha garantito a Jack titolarità, centralità e uno stipendio da 4 milioni: Massara è stanco di aspettare. L'agente del giocatore vola a Madrid per chiarire. LEGGI TUTTO

Roma