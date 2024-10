Lipsia-Juve diretta Champions League: Conceicao completa la rimonta LIVE

LIPSIA - La Juventus sfida in Champions League il Lipsia di Marco Rose dopo la convincente vittoria per 3-1 sul Psv . I tedeschi hanno perso la sfida d'esordio in casa dell' Atletico Madrid e oggi proveranno a rifarsi davanti ai propri tifosi. Segui la partita in diretta

22:54

90+1' - Annunciato il recupero

L'arbitro ha deciso che ci saranno 9 minuti di recupero. Intanto il Lipsia finisce i cambi sostituendo Openda con l'ex Milan André Silva.

22:52

87' - Il Lipsia cambia ancora

Rose sfrutta altri due cambi per mandare in campo Poulsen e Vermeeren al posto di Seiwald e Geertruida.

22:50

86' - Openda ancora pericoloso

Il Lipsia trova Raum con un servizio lungo in diagonale. Il tedesco mette il pallone nell'area piccola per Openda che tocca verso la porta ma viene respinto nuovamente da un intervento miracoloso di Kalulu. La palla si impenna e diventa semplice per Perin.

22:47

83' - Conceicao ribalta il risultato

La Juventus completa la rimonta con Conceicao che lascia sul posto un avversario e poi fulmina Gulacsi con il mancino nell'angolo basso.

22:45

81' - Parata facile di Perin

Il Lipsia rimane in zona offensiva ma non approfitta di una mischia confusa nell'area della Juve. Simons si avventa su un pallone vagante e in scivolata lo manda verso la porta. Perin para senza problemi.

22:44

79' - Kalulu salva il risultato

Il Lipsia sfugge ancora alla difesa della Juventus con Xavi Simons, che taglia il campo in diagonale con la palla tra i piedi prima di servire Openda. Il belga cerca subito la porta ma trova la deviazione decisiva di Kalulu in scivolata.

22:42

78' - Simons manda fuori di poco

Dopo aver rimediato il calcio di punizione l'olandese si presenta anche sul punto di battuta. Il suo destro non gira abbastanza andandosi a spegnere sul fondo causando un piccolo spavento ai tifosi bianconeri.

22:41

77' - Fallo dal limite per il Lipsia

Simons prova a sfondare sulla sinistra, punta Conceicao e lo lascia sul posto. Il portoghese usa le braccia per fermare l'avversario e concede un calcio di punizione in zona pericolosa al Lipsia.

22:38

75' - Cambio del Lipsia

Rose richiama in panchina Haidara, al suo posto entra Nusa.

22:38

74' - Gatti contiene Openda

Il Lipsia scavalca la difesa della Juve con un lancio lungo per Openda. Il belga accenna uno stop molto delicato ma non riesce a tornare sul pallone anche grazie all'opposizione di Federico Gatti.

22:36

71' - Doppia chance Lipsia

Il Lipsia sfiora due volta il vantaggio con Openda che prima calcia di potenza trovando una deviazione di Kalulu. Il tocco del francese indirizza la palla sul palo e poi ancora tra i piedi del Lipsia. I tedeschi servono ancora Openda che questa volta si infila alle spalle della difesa e prova a piazzarla accarezzando il secondo palo.

22:33

68' - Gol fantastico di Vlahovic

I bianconeri recuperano nuovamente lo svantaggio ancora con un gol di Vlahovic che risponde a Sesko segnando anche lui una doppietta. Il serbo riceve palla fuori area e con un mancino a giro sul secondo palo realizza una rete splendida.

22:31

67' - Slalom di Fagioli

La Juventus torna in attacco trovando Fagioli nell'area avversaria. Il centrocampista si libera di due avversari con qualità e prova a far girare il destro trovando la parata in presa bassa di Gulacsi.

22:28

65' - Doppietta di Sesko

Il Lipsia torna in vantaggio ancora con Benjamin Sesko che trasforma il calcio di rigore spiazzando Perin.

22:27

64' - Rigore per il Lipsia

L'arbitro viene richiamato ancora una volta al Var per rivedere il tocco di Douglas Luiz. Dopo una revisione concede il rigore alla Lipsia.

22:26

62' - Punizione di Simons

Il calcio di punizione viene battuto da Xavi Simons che manda il pallone sulla sagoma di Douglas Luiz che si protegge con il braccio mandando il pallone in corner.

22:24

61' - Espulso Di Gregorio, Juve in 10

Un check del Var richiama l'arbitro che, dopo aver visto l'azione sul monitor, decide di espellere il portiere juventino. Motta sfrutta anche l'ultimo slot per chiamare fuori Yildiz e Savona al loro posto entrano Perin e Douglas Luiz.

22:22

57' - Rischio Di Gregorio

Il Lipsia riparte ancora con Openda che raggiunge il limite dell'area trovato l'intervento in uscita bassa di Di Gregorio che gli sposta il pallone. I giocatori del Lipsia protestano per un presunto tocco di mano fuori area.

22:21

56' - Vlahovic colpisce di testa

In questa fase della gara si passa velocemente da una parte all'altra del campo. La Juventus scappa sulla destra con Conceicao che mette il cross per Vlahovic. Il numero 9 stacca più in alto di tutti e con la testa indirizza a rete trovando la presa facile di Gulacsi.

22:19

55' - Sesko non inquadra la porta

Il Lipsia affonda sulla sinistra con Raum, che lascia partire il cross per Sesko. Lo sloveno colpisce di testa con tanta libertà ma non trova lo specchio di porta.

22:17

53' - Palo di Openda

Ripartenza veloce del Lipsia con Openda, che porta palla fino a dentro l'area della Juve prima di lasciar partire il tiro con il destro. La palla sbatte sulla schiena di Gatti e torna al belga che questa volta fa girare il destro sul palo.

22:14

50' - Vlahovic pareggia il risultato

L'attaccante serbo ha attaccato il pallone messo sul primo palo da Cambiaso e con una tocco ha infilato la palla nell'angolo opposto.

22:13

49' - Palo di Koopmeiners

La Juve muove bene il pallone in zona centrale. McKennie è bravo a vedere l'inserimento di Koopmeiners alle sue spalle che di destro calcia di prima intenzione colpendo il secondo palo.

22:10

47' - Buona chance per Conceicao

Il portoghese riceve palla in zona pericolosa ma nel tentativo di dribbling perde l'equilibrio e l'attimo per colpire.

22:09

46' - Inizia il secondo tempo

Si riparte sul risultato di 1-0 per il Lipsia, che rientra in campo dalla pausa con Henrichs al posto di Baumgartner. Il primo possesso della ripresa è della Juve.

22:02

Come cambia la classifica

Tutte le sfide di Champions di questa sera hanno raggiunto l'intervallo. Scopri come cambia la classifica con i risultati provvisori della seconda giornata. CONSULTA LA CLASSIFICA LIVE

21:57

I risultati sugli altri campi

In attesa di assistere al secondo tempo di Lipsia-Juve scopri tutti gli altri risultati e i prossimi appuntamenti di Champions League. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE

21:52

Finisce il primo tempo

Il primo tempo si chiude dunque con il Lipsia avanti per 1-0. La decide un gol di Benjamin Sesko alla mezz'ora.

21:51

45+6' - Gulacsi prima di Koopmeiners

La Juve continua a spingere in questo finale di tempo affidandosi ancora al suo binario mancino. Koopmeiners si getta in area su un cross alto ma non trova l'impatto con il pallone, alle sue spalle sbuca Gulacsi che respgine con i pugni.

21:48

45+3' - Conceicao calcia alto

Il calcio d'angolo non porta nessun pericolo al Lipsia. Conceicao che era rimasto fuori dall'area si ritrova il pallone tra i piedi e decide di cercare la porta, il suo tiro però termina altissimo.

21:47

45+2' - Angolo per la Juve

Bianconeri ancora pericolosi con diversi tentativi verso la porta schermati dai difensori del Lipsia. L'ultimo tiro è di McKennie che trova una deviazione in corner.

21:46

45+1' - Tiro di Fagioli

Il numero 21 della Juve prova a pareggiare il risultato con un tiro potente dal limite ma non inquadra lo specchio di poco.

21:46

45'+1 - Annunciato il recupero

Superato il tempo regolamentare si entra nel recupero, che sarà di ben sette minuti.

21:43

43' - Conceicao finisce a terra in area

Azione confusa della Juventus che passa sulla corsia sinistra. Il cross di Yildiz mette in difficoltà la difesa del Lipsia che non riesce ad allontanare. Dopo una serie di rimpalli sbuca Conceicao che finisce a terra in un contrasto nell'area tedesca. L'azione era però viziata da un fuorigioco precedente.

21:41

40' - Raum colpisce male

Il Lipsia attacca facendo viaggiare la palla fuori dall'area bianconera. Geertruida prende iniziativa e prova il cross con il mancino per il terzino opposto. Raum va a contrasto aereo con Savona e tocca il pallone senza inidrizzarlo in porta. Di Gregorio la raccoglie senza problemi.

21:38

38' - Gulacsi in presa alta

La Juve spinge ancora. Savona corre sulla corsia di destra e, conquistato il fondo, tenta un cross alto che è facile preda di Gulacsi.

21:36

36' - Vlahovic non inquadra la porta, proteste Juve

Ottima azione della Juventus, che combina velocemente trovando spazio sulla sinistra. Yildiz mette al centro per Vlahovic che colpisce male con il mancino e poi finisce a terra. Il Var rivede l'azione ma non ritiene falloso l'intervento del difensore che nel tentativo di murare il tiro ha colpito il piede del serbo.

21:34

34' - Gioco fermo per un colpo al volto

Da un minuto la palla non è più in movimento a causa di un colpo al volto involontario di McKennie ai danni di Baumgartner.

21:30

30' - Lipsia in vantaggio, gol di Sesko

I tedeschi ripartono con un lancio in profondità per Sesko che controlla il pallone senza rallentare la sua corsa e con il mancino supera Di Gregorio calciando con forza verso la parte interna della traversa.

21:30

30' - Prima parata di Gulacsi

Prima azione offensiva della Juve che si spinge in avanti dopo un grande anticipo di Gatti. La palla raggiunge Yildiz che vede Fagioli dal limite. Il tiro del centrocampista viene deviato da Vlahovic, ma Gulacsi legge il tocco e para.

21:28

28' - Koopmeiners prova il tiro

La Juve si presenta ancora nella trequarti avversaria riuscendo a liberare Koopmeiners. L'olandese prova velocemente a sistemarsi la palla per il tiro in porta, la sua conclusione però non è abbastanza precisa.

21:27

27' - Buon lavoro di Vlahovic

La Juve decide di affidarsi a un lancio lungo per il suo attaccante che con forza e precisione stoppa il pallone e lo serve sulla corsa a Conceicao. Il portoghese conduce palla fino al limite dell'area ma il suo tentativo di dribbling viene cancellato dalla difesa.

21:24

24' - Pressione Juve, Gulacsi rilancia

Questa volta è la Juve a portare la pressione alta contro la costruzione bassa del Lipsia. Koopmeiners si lancia in una corsa contro il portiere avversario che decide di calciare il pallone il più lontano possibile.

21:22

22' - Angolo Lipsia

I tedeschi attaccano sulla destra con Xavi Simons, che risolve una mischia mandando il pallone in area con il tacco. Lukeba arriva per primo sulla sfera e prova a servirla in centro. La difesa della Juve riesce a rientrare mandando in corner.

21:19

19' - Possesso Juve

La formazione di Thiago Motta ha l'opportunità per ripartire con Conceicao che frena e opta per un'azione più ragionata.

21:16

16' - Tocco sporco di Vlahovic

La Juve viene fuori dalla pressione del Lipsia con una buona ripartenza. Koopmeiners però perde l'attimo per calciare, i bianconeri continuano a girare palla in zona offensiva prima di servire un cross basso a centro area. Sul pallone arriva Vlahovic che colpisce la sfera con il destro senza indirizzare a rete.

21:15

15' - Pressione alta del Lipsia

La Juventus prova ad avviare l'azione dal basso con i suoi difensori. La pressione alta del Lipsia però non permette ai bianconeri di guadagnare campo.

21:12

12' - Secondo infortunio Juve, esce Nico Gonzalez

Nico Gonzalez ha accusato un problema muscolare. Dopo 12 minuti di gioco la Juventus ha utilizzato anche il secondo slot di cambi della sua partita per inserire Conceicao al posto dell'argentino.

21:10

9' - Vlahovic anticipato

La Juve sfonda sulla sinistra con Vlahovic che manda sul fondo Koopmeiners, l'olandese restituisce palla al suo attaccante che prova ad anticipare tutti in scivolata, la difesa chiude.

21:10

9' - Preoccupazione anche per Nico Gonzalez

Conceicao è stato invitato ad alzarsi dalla panchina. Preoccupano le condizioni di Nico Gonzalez.

21:06

6' - Gioco fermo, Bremer alza bandiera bianca

La partita non riprende da un minuto a causa dell'infortunio di Bremer. Il brasiliano ha lasciato il campo visibilmente sofferente, al suo posto entra Federico Gatti.

21:05

4' - Pericolo Lipsia, autogol sfiorato

Il Lipsia riparte in velocità dopo un'azione offensiva della Juventus. Openda va a contrasto con Bremer che rimane a terra. Il belga mette il pallone a centro area, Kalulu anticipa tutti e manda il pallone in rimessa dal fondo.

21:03

3' - Juventus in cerca di spazi

La prima iniziativa offensiva dei bianconeri passa da Yildiz, che prova spingere sulla corsia mancina. L'imbucata del turco per Cambiaso però è imprecisa.

21:00

Tutto pronto, si parte!

L'arbitro ha fischiato l'inizio della sfida. Primo possesso per i tedeschi.

20:56

Squadre nel tunnel

I calciatori sono pronti per scendere in campo. I ventidue titolari sono nel tunnel in attesa del via libera per tornare davanti ai tifosi.

20:55

La classifica live di Champions League

In attesa delle ultime sfide valide per la seconda giornata di Champions, sono solo tre le squadre a punteggio pieno dopo due partite. Oggi la Juve potrebbe raggiungere Borussia Dortmund, Brest e Leverkusen a quota sei punti. CONSULTA LA CLASSIFICA LIVE

20:50

Il programma della seconda giornata di Champions

Alle 21 oltre Lipsia-Juve inizieranno anche altre sei sfide di Champions League. In campo anche il Bologna. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE

20:45

I numeri di Koopmeiners contro il Psv

Al suo esordio in Champions League con la maglia della Juve, Teun Koopmeiners ha fatto registrare dei numeri molto importanti. Contro il Psv l'olandese ha creato sei occasioni da gol, l'ultimo ad aver fatto meglio di lui alla sua prima in bianconero in questa competizione è stato Sebastian Giovinco nel 2008 contro il Bate Borisov.

20:40

Giuntoli: "Siamo all'inizio di un progetto, oggi un bel banco di prova"

Intervistato a bordocampo da Prime, il dirigente bianconero ha commentato così la partita: "Ci sono tanti ragazzi nuovi, c'è tanta curiosità. Parlare dei singoli è scorretto ci sono tanti calciatori bravi. Siamo curiosi di capire quello che possiamo fare, siamo all'inizio di un progetto lungo. Loro hanno tanti bravi calciatori, è una squadra importante che sta facendo bene da tempo. Sarà un bel banco di prova".

20:35

Thiago Motta: "Vlahovic deve accettare le critiche, sono normali"

Nel pre-partita l'allenatore della Juventus ha parlato così ai microfoni di Prime: "Tutti possono partecipare perché abbiamo tanti giocatori forti. Le scelte dipendono dal momento e dagli avversari. È un peccato farli giocare tutti ma non posso. Vlahovic deve accettare le critiche, sono normali per un attaccante quando non segna. Io da allenatore sono contento perché per me è importante che sia in sintonia con il gruppo".

20:30

Lipsia-Juve: il fischio d'inizio alle 21, dove vederla

La partita di Champions League dei bianconeri inizierà alle 21 in contemporanea con le altre sei sfide in programma, inclusa quella tra Liverpool e Bologna. SCOPRI COME VEDERLA IN DIRETTA

20:15

Juve: i precedenti contro le tedesche

La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro squadre tedesche mantenendo sempre la porta inviolata. Due stagioni fa i bianconeri hanno fermato il Friburgo in Europa League, vincendo 1-0 a Torino e 0-2 in Germania, mentre nel 2019 hanno rifilato un 3-0 al Leverkusen all'Allianz Stadium e un 2-0 alla BayArena.

20:05

La formazione ufficiale del Lipsia

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Raum; Baumgartner, Seiwald, Haidara, Simons; Sesko, Openda. All. Rose

20:00

Juve: le scelte ufficiali Thiago Motta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Fagioli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

Red Bull Arena, Lipsia