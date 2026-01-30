Sorteggi Champions League diretta: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoff

La League Phase di Champions League è terminata. Nessuna delle quattro italiane coinvolte nella massima competizione europea è riuscita a terminare tra le prime otto, posizioni valide per strappare il pass diretto per gli ottavi di finale. Eliminato definitivamente il Napoli, che ha chiuso al trentesimo posto. Inter, Juventus e Atalanta , invece, dovranno passare dai playoff. Le avversarie saranno sorteggiate oggi, a partire dalle ore 12:00, a Nyon in Svizzera. Segui sul CorriereDelloSport.it il sorteggio: aggiornamenti in tempo reale.

12:27

L'Inter contro il Bodo Glimt

L'Inter ai playoff affronterà il Bodo Glimt. L'andata sarà in Norvegia, il ritorno a San Siro. Il Real Madrid, invece, affronterà di nuovo il Benfica.

12:25

Derby francese: Monaco-Psg

Il Psg campione in carica affronterà il Monaco in un derby francese. Il Newcastle di Tonali sfiderà il Qarabag.

12:25

Juventus-Galatasaray: Spalletti contro Osimhen

La Juventus di Spalletti affronterà il Galatasaray. Osimhen affronta il suo ex allenatore, così come Icardi. L'andata a Lisbona. L'Atletico Madrid contro il Bruges.

12:23

Atalanta-Borussia Dortmund ai playoff di Champions League

L'Atalanta affronterà il Borussia Dortmund ai playoff. Questo il primo incrocio sorteggiato. Il Bayer Leverkusen contro l'Olympiacos. L'andata per l'Atalanta sarà a Dortmud.

12:23

All'Atalanta o il Dortmund o l'Olympiacos

L'Olympiacos o il Borussia Dortmund. Queste le possibili avversarie dell'Atalanta.

12:22

La Juventus o il Bruges o il Galatasaray

Il Bruges o il Galatasaray potrebbero essere affrontate dalla Juventus.

12:21

All'Inter Bodo Glimt o Benfica

L'Inter ai playoff potrà trovare o il Bodo Glimt o il Benfica di Mourinho. L'altra squadra troverà il Real Madrid.

12:15

Verranno sorteggiate prima le "non teste di serie"

Nel sorteggio prima saranno poste sul tabellone le non teste di serie. Solo dopo averle estratte tutte, saranno abbinate con le teste di serie.

12:01

I dirigenti delle italiane presenti al sorteggio

A Nyon per la Juventus sono presenti Comolli e Chiellini, il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti a seguire il sorteggio dei nerazzurri, quindi per l'Atalanta presente il direttore generale Marino.

11:50

Quanto hanno guadagnato le italiane in Champions

Per stimare i guadagni accumulati sino ad ora grazie alla Champions League, bisogna considerare, vittorie, pareggi, sconfitte e soprattutto il piazzamento nella classifica complessiva e dunque il passaggio del turno. Al primo posto tra le italiane, c'è l'Inter, che avrebbe portato a casa circa 68 milioni di euro. Poco più sotto ci sono Juventus e Atalanta. LEGGI QUI

11:38

Ranking UEFA: Italia quinta

Se finissero ora le tre competizioni europee, festeggerebbero Inghilterra e Portogallo, che ieri ha scavalcato la Germania. Ogni singola vittoria porta 2 punti, ogni pareggio 1 e il totale si somma ogni volta per il numero di squadre ai nastri di partenza delle coppe, nel caso dell’Italia 7. LEGGI QUI I DETTAGLI SUL RANKING

11:25

Champions League, le date dei playoff

Le gare di andate dei playoff saranno giocate tra il 17-18 febbraio, mentre quelle di ritorno tra il 24 e il 25.

11:11

Come seguire il sorteggio di Champions League

La cerimonia di sorteggio dei playoff di Champions League avrà inizio alle 12:00. Sarà visibile su Sky Sport, Now TV e sul sito della UEFA. Sul CorriereDelloSport.it la diretta testuale dell'evento.

11:01

Champions League, quello c'è da sapere sul sorteggio

Le squadre classificate tra il nono e il sedicesimo posto sono le teste di serie, e si scontrerano con quelle che hanno terminato tra la diciassettesima e la ventiquattresima posizione.

Nyon - Svizzera