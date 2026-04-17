"Olise come Bastoni", il gesto antisportivo dopo l'espulsione di Camavinga fa discutere in Spagna

In Spagna continua a far discutere l'episodio che ha costretto il Real Madrid a chiudere in dieci uomini il match di ritorno con il Bayern Monaco di Vincent Kompany, che ha sancito l'eliminazione dei blancos dalla UEFA Champions League. L'espulsione di Camavinga, che ha fatto infuriare Arbeloa e i principali media iberici, è destinata a lasciare scorie non indifferenti in casa madridista, dove è stato notato un ulteriore dettaglio al momento del cartellino rosso estratto dall'arbitro sloveno Vincic: la reazione di Olise, paragonata sui social all'esultanza di Alessandro Bastoni in occasione della famigerata espulsione di Kalulu in Inter-Juve.