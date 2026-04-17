"Olise come Bastoni", il gesto antisportivo dopo l'espulsione di Camavinga fa discutere in Spagna
In Spagna continua a far discutere l'episodio che ha costretto il Real Madrid a chiudere in dieci uomini il match di ritorno con il Bayern Monaco di Vincent Kompany, che ha sancito l'eliminazione dei blancos dalla UEFA Champions League. L'espulsione di Camavinga, che ha fatto infuriare Arbeloa e i principali media iberici, è destinata a lasciare scorie non indifferenti in casa madridista, dove è stato notato un ulteriore dettaglio al momento del cartellino rosso estratto dall'arbitro sloveno Vincic: la reazione di Olise, paragonata sui social all'esultanza di Alessandro Bastoni in occasione della famigerata espulsione di Kalulu in Inter-Juve.
La reazione di Olise dopo il rosso a Camavinga
Camavinga, sul parziale di 3-2 per il Real Madrid, porta via il pallone a gioco fermo, infastidendo i giocatori del Bayern Monaco, che protestano e ottengono il giallo per il centrocapista dei blancos. L'arbitro Vincic sanziona il francese, dimenticandosi in un primo momento di estrarre il rosso per somma di ammonizioni. Furia Real Madrid. Boato dell'Allianz Arena ed Olise, che aveva protestato a distanza chiedendo il secondo giallo, che si gira per esultare insieme al pubblico di fede bavarese.Testa abbassata e gesto col braccio che invita i tifosi ad alzare il volume, per cercare di creare una bolgia nel finale di partita. C'è l'effetto sperato: approfittando dell'inferiorità numerica degli ospiti, arrivano il 3-3 di Luis Diaz e il definitivo 4-3 dello stesso Olise. Sui social, intanto, tifosi ed appassionati alimentano veleni e polemiche, con tanti italiani che hanno persino paragonato il talento del Bayern ad Alessandro Bastoni, richiamando l'esultanza dopo il rosso a Kalulu in Inter-Juve.