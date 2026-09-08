Scelti gli arbitri Champions di Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia
L'arbitro di Fenerbahce-Roma, partita valida per la prima giornata di Champions League e in programma giovedì 10 settembre alle 18:45, è stato designato: sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano a dirigere l'incontro al Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi di Istanbul. Assistenti i connazionali Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso, scelto invece come quarto ufficiale Juan Martínez Munuera. Al Var Cesar Soto Grado e Valentín Gómez.
I precedenti tra la Roma e Gil Manzano
Non sarà la prima volta di Gil Manzano arbitro di una partita della Roma. Il fischietto spagnolo ha già diretto due sfide dei giallorossi: la prima risale al 7 novembre 2019, in quel caso la Roma perse 2-1 in Europa League contro il Borussia Mönchengladbach; la seconda invece è più recente, si tratta del ritorno dei playoff sempre di Europa League contro il Feyenoord, vinto dai giallorossi ai calci di rigore.
L'arbitro di Como-Lipsia
È stato designato dall'Uefa anche l'arbitro di Como-Lipsia, in programma sempre giovedì (ore 21) allo stadio Sinigaglia: dirigerà l'olandese Serdar Gozubuyuk l'esordio assoluto della squadra di Fabregas in Champions League. Assistenti Patrick Inia e Rogier Honig, Jeroen Manschot quarto uomo, al Var Dennis Higler e Pol van Boekel.
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