Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan-Lecce, diretta Coppa Italia: segui la partita LIVE

A San Siro vanno in scena i sedicesimi della competizione: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Milan
Milan
Lecce
Lecce
21:00
Coppa Italia - 23.09.2025
Stadio Giuseppe Meazza

TabellinoCalendarioClassifiche
Milan
21:00
Lecce
3 min
Aggiorna

Dopo il primo turno passato contro il Bari nella prima partita ufficiale della stagione, il Milan di Allegri ospita a San Siro il Lecce di Di Francesco per i sedicesimi di Coppa Italia. La vincente se la vedrà contro la Lazio agli ottavi: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Corrieredellosport.it.

 

 

20:30

La nuova direzione del Milan

Tre vittorie consecutive per il Milan dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese, ma dopo la Coppa Italia arriva il primo banco di prova importante: le ambizioni dei rossoneri.

20:20

Leao ancora assente: l'annuncio di Allegri

L'allenatore dei rossoneri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Coppa Italia contro il Lecce: le sue parole.

20:10

Dove vedere Milan-Lecce

Secondo impegno in Coppa Italia per la squadra di Massimiliano Allegri, nella sfida che vale l'accesso agli ottavi di finale: info e canali su dove seguire la sfida.

20:00

Lecce, la formazione ufficiale

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Dramé, Berisha, Helgason; N'Dri, Camarda, Morente. Allenatore: Di Francesco

19:55

Milan, la formazione ufficiale

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. Allenatore: Allegri

19:50

Coppa Italia, Milan-Lecce: l'orario

La sfida tra Milan e Lecce, valida per i sedicesimi di Coppa Italia, è in programma alle 21 a San Siro.

Stadio Giuseppe Meazza - Milano

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Milan-Lecce