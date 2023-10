Pagelle Roma-Servette: Belotti da urlo, Lukaku trascinatore

La Roma cala il poker in Europa League contro il Servette e resta prima nel girone a punteggio pieno. Ecco i voti dei giallorossi scesi in campo stasera all'Olimpico.

I voti della Roma

Mourinho (all.) 7

La Roma cresce nella condizione e nel gioco. Seppur contro il modesto Servette il tecnico ha visto movimenti e situazioni di gioco positive, così come una migliore fase difensiva e la concentrazione per l’intera partita. Mou si è goduto la festa dell’Olimpico dalla tribuna, sicuramente soddisfatto per quanto visto.

Svilar 6,5

Puntuale nelle uscite e attento alle azioni avversarie. Una buona parata su Kutesa. Buona prestazione.

Mancini 6,5

Dalla sua parte Kutesa lo fa correre, ma lui è attento e non si lascia sorprendere. Esce per riposare sul 4-0. Normale amministrazione.

Karsdorp (19’ st) 6

Poco impegnato ma sempre attento.

Cristante 6

Dopo 40 secondi regala una grande occasione a Bedia, poi però non gli lascia più spazio per agire.