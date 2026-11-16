Moviola Belgio-Italia: il Var salva l’arbitro Eskas

Pagelle Belgio-Italia: Fagioli e Bastoni disastro, De Bruyne spettacolo. Tutti i voti

Ok il gol del 2-2

Sul 2-1 del Belgio, Calafiori protesta per un contatto con Tielemans all'interno dell'area di porta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il difensore azzurro, arretrando, finisce per inciampare sulla gamba destra dell'avversario, che resta fermo nella propria posizione, pur avendo le gambe divaricate. L'assenza di un movimento volto a ostacolare Calafiori rende difficile ravvisare gli estremi per un intervento falloso.

Bastoni rischia

Al limite la trattenuta di Bastoni sul petto di De Cuyper all'interno dell'area di rigore azzurra. Il belga si ferma proprio quando il difensore molla la presa, accentuando una dinamica che l'arbitro non ritiene sufficiente per assegnare il rigore.

Il rigore per l'Italia

Eskas si perde il tocco di mano di Raskin al 44' st sul tiro di Cisse, ma rimedia dopo revisione al monitor: il braccio è palesemente fuori sagoma, indiscutibile il fallo. Era invece attaccato al corpo il braccio di Mechele che respinge il tiro di Vergara sull'azione da cui è partito il gol del 4-1.

VAR: Dingert 6

Fa bene a richiamare Eskas all'OFR per il tocco di mano di Raskin nel finale di gara.