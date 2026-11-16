Italia, ci vuole pazienza

Un passo indietro? Sì, un passo indietro, ma senza strapparsi i capelli. Da Bruxelles torniamo con una sconfitta che, per le dimensioni e per il modo in cui è maturata, non ci aspettavamo. E già dire questo significa che ora dalla Nazionale si può pretendere di più, perchè di più ha fatto vedere nelle quattro partite con Francia e Turchia. Il Belgio ci va di traverso, all’Olimpico ci aveva messo sotto e ieri sera, dopo un quarto d’ora da nuova Italia, ha fatto altrettanto. Sintesi finale: ci hanno rifilato sei gol in 180' e c’è andata bene. Alcune scelte di Mancini stavolta non hanno convinto , non era una partita da un palleggiatore come Fagioli , che peraltro ha perso il posto anche nella Fiorentina per una condizione non al top, e non era la posizione giusta per Pisilli , quella di esterno destro in una linea di centrocampo a quattro. Che fossero valutazioni sbagliate è stato certificato dallo stesso ct che a fine primo tempo li ha sostituiti con Doumbia e Dimarco.

Ma la vera riflessione che portiamo a casa dal Belgio riguarda la difesa. Sappiamo tutti che Doku è fortissimo, contro la Turchia era stato imprendibile, ma un gol come il suo lo possiamo prendere solo da Diego e da nessun altro. Ne ha saltati tre, quattro, cinque, c’erano tutte maglie bianche intorno a quella rossa col numero 11. Anche sugli altri due gol del primo tempo siamo stati leggeri, troppo leggeri, e quello del 2-1 è arrivato su calcio d’angolo, come succedeva di continuo ai tempi di Spalletti. Sulla difesa e sulla sua copertura dovremo riversare più attenzione. Nelle sei partite di Nations League abbiamo sempre preso gol, fra regali, distrazioni, incertezze e incomprensioni. Ne abbiamo subiti dieci, una cifra non troppo lontana da quella delle qualificazioni al Mondiale, quando siamo arrivati a 12. E’ successo qualcosa di poco convincente, anzi, proprio sbagliato, anche nella ripresa, che è stata l’esatto contrario di quella di San Siro con la Francia. Abbiamo perso le distanze e smesso di giocare.

Pio Esposito è rimasto staccato dal resto della squadra, non siamo mai stati aggressivi, abbiamo sbagliato i tempi delle uscite e permesso al Belgio di attaccare con libertà, la stessa incomprensibile libertà concessa a De Bruyne. Che aveva una gran voglia di farsi vedere bello e forte a tutti gli italiani. Ventitre tiri (con un palo e una traversa) a otto, ci hanno graziato a ripetizione e ci ha salvato spesso Donnarumma. Testa, gambe, tecnica, organizzazione, siamo stati sotto in tutto.

E ora che succede? Cosa serve? Serve calma, molta calma. Restiamo in Lega A ma non andremo ai quarti di Nations League come ci auguravamo. Questo 4-1 ci riporta alla sconfitta dell’Olimpico col Belgio, però è solo una sensazione, sgradevole quanto vi pare, ma la storia è diversa. Fra il Belgio e il Belgio ci sono Francia e Turchia, c’è la nostra ripartenza, c’è la ricostruzione anche anagrafica di Roberto Mancini, c’è soprattutto la consapevolezza che, quando la partita si sposta sul piano della qualità noi dobbiamo usare le nostre armi, la compattezza, la forza fisica, il furore, l’entusiasmo dei giovani. Non sono poche le nazionali tecnicamente più dotate della nostra, ma con la Francia a San Siro, e anche a Parigi, siamo stati Italia vera. Dobbiamo crederci, la strada è tracciata, non è il caso di cambiare direzione e soprattutto non dobbiamo mai dimenticare da dove arriviamo. Ora non siamo il massimo, ma prima eravamo niente. Ci vuole pazienza, Bruxelles ci ha detto che nel calcio non esistono scorciatoie.