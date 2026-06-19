"Arrogante, imbarazzante e poco preparato": Ibrahimovic riceve critiche spietate dal New York Times

Mondiali 2026: risultati, tabellini e calendario

Ibrahimovic e le critiche spietate del 'New York Times'

Critiche spietate e una sonora bocciatura per l'ex attaccante svedese, oggi 44enne dirigente del Milan: "Senza Zlatan Ibrahimovic i programmi di Fox sui mondiali sarebbero migliori", si legge in un editoriale di 'The Athletic' appendice sportiva del 'New York Times'. E ancora: "Il rischio con Zlatan era che non fosse all'altezza. Tom Brady ha impiegato un'intera stagione prima di diventare un commentatore sportivo di prim'ordine della NFL. Il tempo stringe per Zlatan, visto che alla finale dei Mondiali manca solo un mese".

Il dirigente del Milan bocciato come commentatore ai Mondiali

Secondo 'The Athletic', "il problema di Zlatan è che non sembra conoscere nulla di specifico su molte squadre o sui loro giocatori. Quando Fox ha dato risalto alla storia dell'allenatore americano del Canada, Jesse Marsch, prima della sua prima partita la settimana scorsa, sembrava che Zlatan non ne avesse mai sentito parlare". Nell'editoriale si sostiene poi che l'ex fuoriclasse andrebbe usato in studio per "spiegare tecniche e tattiche, in modo che Zlatan possa dimostrare che, pur essendo una potenza fisica in campo, la sua intelligenza e il suo istinto gli hanno permesso di segnare così tanto".

Il paragone tra le analisi di Ibra e quelle di Henry

'The Athletic' confronta inoltre Ibrahimovic con Thierry Henry, 48enne ex attaccante francese della Juve (oltre che del Barcellona e dell'Arsenal), elogiato anche per il suo commento sul deludente esordio di Cristiano Ronaldo (incapace di andare al di là del pari contro la Repubblica Democratica del Congo): "Le sue analisi sono state eleganti e illuminanti". Stroncato come Ibra invece Alexis Lalas, 56enne ex difensore statunitense del Padova, compagno di avventura di Ibra ai Mondiali nel team di 'Fox Sports': "È uno degli analisti più insopportabili nella storia dello sport televisivo americano".