Arbitri, quelle regole che sembrano un Var-icomio

Regolamento «alla mano». Provateci voi, anime brave, a spiegare al buon Salvatore Bocchetti che il braccio di Danilo non era punibile per via del pallone «inaspettato», come punito non fu un analogo gesto di Chris Smalling in Juventus-Roma 1-1. L’allenatore del Verona vi manderà al diavolo, forte del sentimento che, in ambito di mani-comio, i matti sembrano, spesso, i «medici».

Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi, ammoniva Bertolt Brecht. E beate le masse, avrebbe aggiunto, che non hanno bisogno di farsi raccontare ogni volta perché, a parità o quasi di episodi, lì era dischetto e là solo scherzetto. Frigge, la tribù dell’Hellas, e dal momento che il calcio è la miglior fotografia del Paese, ecco venirle in soccorso niente meno che il tifo napoletano, come se le allusioni hard a Giulietta fossero diventate, all’improvviso, un ponte e non più un muro.

E lo juventino protervo? Replica con il gol annullato a Danilo - ancora lui, sempre lui - durante l’ultima edizione del derby d’Italia. Braccio, sì: ma «indotto» dalle dita di Stefan De Vrij. E allora: da cancellare o da convertire in rigore? Edmondo Pinna, specialista del ramo, assicura che se ne occuperà l’International Board. Addirittura. Il caso, in effetti, esula dalla sterzata, drastica e filosofica, che il calcio, nato con i piedi per differenziarsi dal rugby nato con le mani, non può e non deve tollerare, come in passato, che si segni con le medesime. Alé. Strozzato il concetto d’involontarietà, errore fatale, dilaga il cavillo che spinge il designatore di turno a scendere dal pulpito per fugare i dubbi che l’ultrà cavalca, goloso e bavoso, in base ai propri istinti e alla propria pancia. Var o non Var.