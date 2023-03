Diretta Giudice Sportivo: le decisioni sul derby LIVE

ROMA - Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha espresso le sue decisioni in merito al caldissimo derby tra Lazio e Roma andato in scena domenica scorsa. Squalificati per una giornata Ibanez, Cristante, Mancini e il preparatore dei portieri, Nuno Santos. Per la Lazio un turno di stop per Marusic e uno per il collaboratore di Sarri, Ianni. Nessuna decisione presa in merito ai cori antisemiti: ulteriori indagini, entro il 4 aprile il verdetto. E niente provvedimento, come si pronosticava, sulla lite avvenuta negli spogliatoi tra Lotito e Mourinho.

13:30

La partita che salterà Marusic

Il terzino di Sarri, fermato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo il derby, non sarà in campo per la prossima sfida Monza-Lazio. Il match è in programma il prossimo 2 aprile alle ore 15.

13:15

La partita che salteranno Mancini, Cristante e Ibanez

Un turno di squalifica a testa per Mancini, Cristante e Ibanez: non ci saranno per la partita contro la Sampdoria di domenica 2 aprile alle ore 18. Rientrerà invece José Mourinho dopo i due turni di stop (Sassuolo e Lazio).

13:00

La questione Lotito-Mourinho

Come previsto, nessuna decisione del Giudice Sportivo sul battibecco avvenuto negli spogliatoi tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e l’allenatore della Roma, José Mourinho.

12:55

La decisione del Giudice sui cori antisemiti

Il Giudice Sportivo deciderà sul caso entro il 4 aprile prossimo, in relazione anche all'esito degli accertamenti in corso, in merito "ai cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, e che risultano essere stati percepiti nella maggior parte dell'impianto". Qui i dettagli della notizia.

12:50

Multe per Lazio e Roma

Ammenda di 6mila euro alla Lazio per ‘avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco, diversi petardi e fumogeni e alcune bottigliette’. Ammenda di 4mila euro alla Roma per ‘avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due bengala e due fumogeni’.

12:47

Lazio, fermato anche Marco Ianni

Squalifica per una giornata effettiva di gara per Marco Ianni, collaboratore di Sarri: ‘per avere, al 44esimo del primo tempo, abbandonato la propria postazione, cercato di affrontare il preparatore della squadra avversaria’.

12:45

La squalifica per Nuno Santos

Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 10mila euro per Nuno Santos, allenatore dei portieri: ‘per avere, al 44esimo del primo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando il contatto fisico con il medesimo che non riusciva per l’intervento del Quarto Ufficiale, ma causando nervosismo tra le due panchine’.

12:42

Fermato Ibanez

Squalifica per una giornata effettiva di gara anche per Roger Ibanez: ‘doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario’.

12:40

Il provvedimento su Gianluca Mancini

Squalifica per una giornata effettiva di gara per Gianluca Mancini: ‘per comportamento scorretti nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione)'.

12:37

Le decisioni del Giudice Sportivo su Marusic

Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 15mila euro per Marusic: ‘per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio e volgare nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, causando la reazione dei medesimi e dell’intera panchina'.

12:35

Le decisioni del Giudice Sportivo su Cristante

Squalifica per una giornata effettiva di gara, ammonizione ed ammenda di 10mila euro per Cristante: 'comportamento scorretto nei confronti di un avversario (sesta sanzione); per avere, al termine della gara, in reazione alla provocazione di un calciatore avversario, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell’intento di affrontarlo in quanto fermato da un Assistente'.

12:30

Le parole di Sarri

Maurizio Sarri, il giorno dopo del derby, è tornato a parlare della vittoria sui giallorossi: "Siamo contenti di aver reso felice la nostra gente. Questa è una vittoria che ci può dare benzina. In vantaggio per la corsa Champions? Il secondo posto lascia il tempo che trova. Nelle ultime cinque partite siamo riusciti a recuperare 6/7 punti sulle squadre che avevamo davanti. Ne mancano ancora tante alla fine del campionato e può succedere di tutto". Poi la stoccata a Mourinho.

12:10

Nessuna inchiesta della Procura Federale

Su quello accaduto nel post derby non ci sarà nessuna inchiesta per accettare lo svolgimento dei fatti da parte del Procuratore Federale, Giuseppe Chiné. Gli ispettori federali hanno assistito a tutta la situazione, così la palla è finita direttamente al Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea.

11:45

I cori antisemiti durante il derby

La Lazio, con un comunicato, condanna i brutti fatti accaduri durante Lazio-Roma: "La Lazio si dissocia da qualsiasi comportamento di questo tipo, illegale e anacronistico, essendo innanzitutto parte lesa da tali comportamenti”. Qui l'intero comunicato.

11:25

Lotito e il retroscena sul caos negli spogliatoi

"Non ho proferito parole, ho visto un parapiglia tra un mio giocatore e uno della Roma. Una cosa non mi è andata giù, ovvero che ci fosse il giocatore della Roma completamente nudo nel corridoio". Claudio Lotito ha raccontato così i fatti post derby nella pancia dell'Olimpico. Qui le altre parole su Mourinho.