Probabili formazioni Juve-Cagliari: Kean in vantaggio su Vlahovic

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Yildiz, Nonge, Vlahovic, Milik. Indisponibili: De Sciglio, Alex Sandro, Danilo, Weah. Squalificati: Pogba, Fagioli, Rabiot.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Oristanio, Luvumbo. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Azzi, Hatzidiakos, Obert, Wieteska, J. Desogus, Deiola, Sulemana, Lapadula, Pavoletti, G. Pereiro, Mancosu, Petagna, Shomurodov. Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Nandez, Rog. Squalificati: -.

In casa Juve il dubbio riguarda chi affiancherà Chiesa, che sembra certo di partire da titolare. Allegri ragiona se puntare su Kean come a Firenze o rilanciare Vlahovic: il ballottaggio è aperto con l'azzurro che appare in vantaggio. I problemi sono altrove:a centrocampo mancheranno, oltre ai soliti Pogba e Fagioli, pure l’infortunato Weah e lo squalificato Rabiot. Per sostituire il francese, l’ipotesi più verosimile porta al ritorno di McKennie nel ruolo di mezzala, accanto a Locatelli e Miretti. Cambiaso sarà l’esterno destro e Kostic (in vantaggio su Iling-Junior) a sinistra. In casa Cagliari, Ranieri si affida, lì davanti, a Luvumbo e Oristanio, con Viola in cabina di regìa. Soprattutto in attacco le soluzioni sono numerose: da quella della punta di peso con Petagna, alle alternative dalla panchina Pavoletti, Lapadula e Shomurodov.

