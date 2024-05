Ranieri diretta, l’ultima a Cagliari: segui la serata LIVE

Cagliari-Fiorentina sarà l'ultima partita da allenatore di un club per Claudio Ranieri. L'allenatore negli scorsi giorni aveva annunciato l'addio al calcio, tenendo però una porta aperta in caso di chiamata di una nazionale. Dopo la gara contro i viola, Ranieri saluterà i sardi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.