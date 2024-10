Juve-Parma diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

TORINO - Juventus e Parma si sfidano nel turno infrasettimanale di Serie A. I bianconeri vogliono tornare al successo dopo la sconfitta di Champions e il pareggio di San Siro per ridurre gli 8 punti di svantaggio dal Napoli. Dal canto suo il Parma ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione con l'ultimo, e unico, successo della squadra che risale alla sfida del 24 agosto contro il Milan. Segui la partita in diretta.