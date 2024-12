Fiorentina-Cagliari diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

Ad una settimana dagli attimi di terrore vissuti al "Franchi" per il malore accusato da Edoardo Bove , la Fiorentina di Raffaele Palladino ritrova i suoi tifosi anche in Serie A , dopo aver metabolizzato l'amara eliminazione dalla Coppa Italia, maturata ai rigori contro l'Empoli. Di fronte, un Cagliari in cerca di punti salvezza , che ha lanciato segnali positivi nelle ultime settimane, vincendo anche lo scontro diretto con il Verona lo scorso weekend. Segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

12:49

17' - Buon momento per il Cagliari

Superato il primo quarto d'ora di gioco al "Franchi". Il Cagliari di Davide Nicola sembra aver preso le misure alla Fiorentina in questa fase.

12:44

11' - Miracolo di De Gea, poi Makoumbou non trova il gol

Doppia chance clamorosa per il Cagliari, che va vicinissimo al gol con Piccoli, prima, e Makoumbou, poi. Deviazione determinante di Ranieri sul secondo tentativo.

12:41

8' - Palla gol per la Fiorentina

Incursione di Dodò, che vince un rimpallo e si presenta a tu per tu con Sherri. Destro in diagonale che finisce fuori, ma grande occasione per il laterale brasiliano.

12:39

6' - Parata di Sherri, ci ha provato Sottil

Destro di Sottil dai 22 metri, respinge lateralmente Sherri.

12:36

3' - Tiro alto di Dodò

Conclusione alta di Dodò, che alleggerisce la pressione sulla respinta del secondo calcio d'angolo battuto da Adli.

12:35

2' - Subito Fiorentina in attacco, primo corner

Attacca sulla corsia mancina la viola, con Gosens che si è guadagnato il primo corner della partita. Bravo Sherri ad allungare la traiettoria di Adli.

12:33

1' - È iniziata Fiorentina-Cagliari

Inizia il match, partiti al "Franchi".

12:30

Sorteggio in corso, poi il fischio d'inizio di Fiorentina-Cagliari

Inno della Serie A terminato, è tempo di sorteggio per i due capitani. Scambio di gagliardetti tra Ranieri e Viola. Poi sarà calcio d'inizio di Fiorentina-Cagliari.

12:28

Squadre in campo al Franchi

Entrano in campo Fiorentina e Cagliari, tutto pronto per il calcio d'inizio del lunch match odierno.

12:25

Fiorentina-Cagliari, arbitra Piccinini

Fiorentina-Cagliari, in programma oggi alle 12:30, sarà diretta dal Sig. Marco Piccinini della sezione di Forlì.

12:18

Palladino: "L'esclusione di Kean? Figlia dei tanti impegni"

Palladino, a DAZN, ha poi spiegato le scelte di formazione: "Sono figlie dei tanti impegni, a partire da quella di Kean. Ci sono tante partite ravvicinate e quindi oggi parte dalla panchina, ma sono sicuro che ci potrà dare una grande mano anche a gara in corso. Questa è una squadra che sta facendo la differenza nell'interpretazione della gara, nell'atteggiamento, perché si difende insieme e si attacca insieme. Oggi affrontiamo una squadra che si difenderà e proverà a ripartire, ma la squadra ha lavorato bene in questi giorni. Ci aspettiamo una partita di grande intensità".

12:15

Palladino:

Raffaele Palladino, nel pre gara di Fiorentina-Cagliari, ha aggiornato tifosi ed appassionati sulle condizioni di Edoardo Bove: "Come sta Bove? Lo sentiamo ogni giorno, più volte al giorno. Siamo felici che Edo stia bene, ci fa sentire la sua vicinanza e il suo calore. Lo aspettiamo presto al campo e speriamo torni il prima possibile". APPROFONDISCI QUI

12:10

Nicola: "Ho chiesto coraggio ai miei ragazzi"

Nel pre partita di Fiorentina-Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN anche Davide Nicola: "Ho chiesto coraggio ai miei ragazzi, - ha detto il tecnico rossoblù - ma dovremo essere bravi a passare da una fase all'altra per evitare problematiche che una squadra come la Fiorentina ci può creare. Piccoli? Ci concentriamo sul concetto di squadra e non sui singoli, sull'espressione di gioco su cui stiamo lavorando. Puntiamo a trovare continuità, cercando di lavorare su una mentalità di squadra".

12:08

Makoumbou: "Nicola ci ha chiesto di giocare senza pressioni"

Ai microfoni di DAZN, Makoumbou ha parlato del buon momento del Cagliari, reduce da quattro risultati utili consecutivi: "Siamo contenti di quello che stiamo facendo nelle ultime partite, anche il mister è soddisfatto. Ci ha chiesto di giocare come sempre, senza pressioni".

12:07

Ranieri: "Dispiace per la Coppa Italia, ma ora c'è il Cagliari"

A DAZN, le parole di Ranieri nel pre gara: "Dispiace essere usciti dalla Coppa Italia, ma ormai è andata così. Adesso abbiamo il Cagliari e dobbiamo concentrarci su questa sfida, cercando di vincere anche questa partita".

12:04

Bove, cosa è successo: tutta la verità dopo i test

Edoardo Bove, attualmente ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze, continua ad essere sottoposto ad esami strumentali per comprendere l'origine del malore accusato il primo dicembre al "Franchi". L'ESITO DEI TEST

12:00

Dove vedere Fiorentina-Cagliari

Tutte le info per vedere in diretta tv e streaming Fiorentina-Cagliari, lunch match della 15a giornata di Serie A. LEGGI QUI

11:55

Esclusioni eccellenti per Palladino: fuori Kean, Colpani e Gudmundsson

Complici i tanti impegni ravvicinati, Palladino ha scelto di preservare Kean, Colpani e il rientrante Gudmundsson. I tre partiranno dalla panchina, lasciando spazio a Kouamé, Ikoné e Sottil. Non si tocca Beltran, confermato alle spalle del riferimento avanzato.

11:49

Scarica ora l'app de Il Corriere dello Sport - Stadio

Scarica ora l'app de Il Corriere dello Sport - Stadio e resta aggiornato in tempo reale su tutte le notizie sportive, dall'Italia e dall'estero:

- Download per iOS, clicca qui per scaricare

- Download per Android, clicca qui per scaricare

11:42

Fiorentina-Cagliari, resta aggiornato su statistiche e curiosità

Segui Fiorentina-Cagliari in tempo reale anche attraverso numeri, statistiche e curiosità. CLICCA QUI

11:36

La formazione ufficiale del Cagliari

Le scelte ufficiali di Nicola. 4-2-3-1 anche per il Cagliari: Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Marin; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.

11:34

La formazione ufficiale della Fiorentina

La formazione ufficiale della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. All. R. Palladino.

11:30

Fiorentina-Cagliari, a una settimana dalla paura

A sette giorni dalla sfida con l'Inter, sospesa e poi rinviata per il malore accusato da Edoardo Bove, la Fiorentina di Palladino si rituffa in campionato per sfidare il Cagliari di Davide Nicola. L'ex centrocampista della Roma, intanto, è ancora ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze, dov'è tuttora sotto osservazione. LE CONDIZIONI DI BOVE

Stadio Artemio Franchi - Firenze