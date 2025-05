Atalanta contro Roma : una sfida che vale un posto in Champions League . La squadra di Ranieri nel posticipo del lunedì sera a Bergamo cerca 3 punti preziosissimi per la classifica di Serie A , visto la frenata di Lazio, Juventus e Bologna in questa 36ª giornata. Una vittoria consentirebbe ai giallorossi di portarsi a +2 da biancocelesti e bianconeri. Mentre il club allenato da Gasperini è saldamente al terzo posto e vuole migliorare il record storico di gol segnati in questa stagione in tutte le competizioni: al momento è a 99 reti ma potrebbe raggiungere la tripla cifra di reti per la quinta volta nella sua storia, dopo il 2023/24 (106), il 2020/21 (111), il 2019/20 (116) e il 2018/19 (103).

Gasperini: "La Roma? Quello che ha fatto è sotto gli occhi di tutti"

Gian Piero Gasperini ha parlato prima della partita contro a Roma "La Champions? È un percorso che facciamo da tanti mesi, siamo stati anche più in alto in classifica e adesso siamo arrivati alle partite decisive. Conosciamo l'aritmetica, è la prima di tre potenziali partite ma cercheremo fin da subito di mettere la parola fine a questo traguardo. La rimonta della Roma in campionato? Quello che ha fatto la squadra di Ranieri è sotto gli occhi di tutti: i risultati, la solidità difensiva ma anche la capacità di realizzare un gol per vincere le partite. Conosciamo bene la Roma, la affrontiamo con le nostre caratteristiche. In campo sarà una bella sfida". Ultima battuta su Lookman: "Come stai? 120 minuti, compresi i supplementari se ce ne fosse bisogno"

Ghisolfi su Friedkin: "È una fortuna avere un proprietario discreto, ma brillante"

"Avere Dan Friedkin a Trigoria è stato un piacere, ma comunque è sempre con noi, anche a distanza. Abbiamo parlato del progetto, dell'allenatore, dell'organizzazione che vogliamo costruire con stabilità e coerenza. È una fortuna avere un proprietario discreto, ma brillante. Elemento importante nel calcio. Questa sarà una partita vibrante, non ci nascondiamo. Abbiamo attraversato la tempesta e una volta superata può essere solo che un fattore positivo. Abbiamo fame e vogliamo fare il massimo anche per i nostri tifosi che non sono qui stasera. Rinnovo Svilar? Stiamo parlando. Non c'è fretta. Lui è il futuro della Roma. Troveremo un equilibrio per l'accordo. Se lo merita", queste le parole del ds della Roma

Mile para tutto

Tra i portieri con almeno 20 gare nei cinque grandi campionati europei in corso, Mile Svilar è quello che vanta la percentuale di parate più alta (il 77.5%). Inoltre, sono 15 i suoi ‘clean sheet’ in questo torneo, l'ultimo portiere della Roma che ha fatto meglio in una stagione di Serie A è stato Alisson Becker, 17 nel 2017/18

Atalanta: porta blindata

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in 15 match in questo campionato e solo una volta ha registrato più clean sheet in una singola stagione di Serie A: 16 nel 2016/17 (15 anche altre quattro volte nel torneo)

Atalanta-Roma: le panchine

ATALANTA: Bernasconi, Obric, Comi, Idele, Samardzic, Brescianini, Ruggeri, Sulemana, Riccio, Daniel Maldini, Rui Patrício, Rossi

ROMA: Hummels, Abdulhamid, Nelsson, Salah-Eddine, Gourna-Douath, Paredes, Baldanzi, Pisilli, El Shaarawy, Saelemaeker, De Marzi, Marcaccini

Atalanta-Juve: l'arbitro

Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno l’arbitro di Atalanta-Roma, match della 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024-25. I suoi assistenti saranno Daniele Bindoni di Venezia e Davide Imperiale di Genova, IV ufficiale Giuseppe Collu di Cagliari, V.A.R. Rosario Abisso di Palermo, A.V.A.R. Francesco Meraviglia di Pistoia

La Roma e l'1-0

La Roma è la squadra che ha vinto più partite per 1-0 nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: nove volte - otto delle quali con Claudio Ranieri in panchina - comprese tutte le ultime tre; i capitolini non hanno mai vinto con questo risultato quattro incontri di fila in Serie A

La Roma e le vittorie in trasferta: il dato

La Roma ha perso quattro delle ultime cinque trasferte (1V) disputate sul campo dell’Atalanta in Serie A: tante sconfitte quante quelle subite dai giallorossi nelle precedenti 13 gare esterne (6V, 3N) contro i bergamaschi nella competizione – parziale in cui i nerazzurri non hanno mai ripetuto lo stesso risultato per due partite di fila

Atalanta-Roma: le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, De Roon, Kossounou; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Shomurodov; Dovbyk. All. Ranieri

Atalanta-Roma: la statistica in Serie A

L’Atalanta ha raccolto 13 punti (4V, 1N) nelle ultime cinque partite di Serie A giocate contro la Roma; nel periodo (ultime tre stagioni), soltanto contro Hellas Verona (16), Empoli e Monza (entrambe 18) i bergamaschi ne hanno guadagnati di più nel torneo

Roma, il futuro passa da Gasperini: il nodo panchina dei Friedkin

Presente e futuro si incrociano nella notte che vale tutto: la Champions League e la programmazione ruotano attorno al volto grintoso di Gian Piero Gasperini, l’allenatore che può ereditare da Ranieri il ruolo di allenatore della Roma. In questi giorni Dan Friedkin è a Trigoria, dove sta pianificando ogni dettaglio della prossima stagione. Il nodo principale da sciogliere riguarda naturalmente la panchina...

Atalanta-Roma: le probabili formazioni

Atalanta, i convocati per la Roma

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Atalanta-Roma, posticipo valido per la trentaseiesima giornata di Serie A: il tecnico degli orobici avrà a disposizione 23 giocatori, con un'assenza dell'ultimo minuto...

Dove vedere Atalanta-Roma in tv?

Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.