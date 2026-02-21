Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Juve
Juve
Como
Como
15:00
Serie A - 21.02.2026
Allianz Stadium

TabellinoCalendarioClassifiche
Juve
15:00
Como

Juve-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Fabregas oggi LIVE

Allo Stadium la sfida valida per la ventiseiesima giornata di campionato: aggiornamento in tempo reale
6 min
TagsSerie AJuventusComo
Aggiorna

La sfida tra Juventus e Como, valida per la ventiseiesima giornata di campionato, apre il sabato di Serie A. Allo Stadium si sfidano le due squadre coinvolte nella lotta per il quarto posto, insieme alla Roma. La squadra di Spalletti arriva alla partita reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare tra campionato, Coppa Italia e Champions League contro Atalanta, Inter e Galatasaray. Serve una vittoria ai bianconeri per riprendere al meglio la corsa Champions e arrivare nelle migliori condizioni per il ritorno dei playoff di UCL, dove servirà una partita di altissimo livello per sperare nella rimonta. Como che invece vuole tornare più a ridosso di Roma e Juve per impensierirle e prendersi un posto di rilievo nella lotta per il quarto posto. Gli ultimi stop contro Fiorentina e Milan hanno frenato la rincorsa della squadra di Fabregas che vorrà ripartire dalla partita allo Stadium. Segui la sfida sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

14:10

Spalletti: "Giusto chiedere la grazia per Kalulu"

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa pre partita, ha parlato della richiesta di grazia per Kalulu. Sul suo rinnovo...: LE PAROLE COMPLETE.

14:05

Como, la formazione ufficiale

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

14:00

La formazione ufficiale della Juve

JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.

13:55

Juve e Como, come arrivano alla sfida dello Stadium

La Juventus arriva alla partita contro il Como reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare tra campionato, Coppa Italia e Champions League contro Atalanta, Inter e Galatasaray. In mezzo il pareggio casalingo conquistato all'ultimo minuto contro la Lazio. Como che invece vuole tornare più a ridosso di Roma e Juve per impensierirle e prendersi un posto di rilievo nella lotta per il quarto posto. Gli ultimi stop contro Fiorentina e Milan hanno frenato la rincorsa della squadra di Fabregas.

13:50

Dove vedere la partita

La Juventus ospita il Como nell'anticipo del sabato di Serie A: tutte le info e i canali per vedere la partita in tv e in streaming.

13:40

La probabile formazione di Spalletti per Juve-Como

Spalletti deve far fronte alla squalifica di Kalulu e l'infortunio di Bremer: le possibili scelte per Juve-Como.

13:31

Juve-Como, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per la sfida tra Juventus e Como, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 15.

Allianz Stadium - Torino

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Juve Como

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS