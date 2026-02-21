Juve-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Fabregas oggi LIVE
La sfida tra Juventus e Como, valida per la ventiseiesima giornata di campionato, apre il sabato di Serie A. Allo Stadium si sfidano le due squadre coinvolte nella lotta per il quarto posto, insieme alla Roma. La squadra di Spalletti arriva alla partita reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare tra campionato, Coppa Italia e Champions League contro Atalanta, Inter e Galatasaray. Serve una vittoria ai bianconeri per riprendere al meglio la corsa Champions e arrivare nelle migliori condizioni per il ritorno dei playoff di UCL, dove servirà una partita di altissimo livello per sperare nella rimonta. Como che invece vuole tornare più a ridosso di Roma e Juve per impensierirle e prendersi un posto di rilievo nella lotta per il quarto posto. Gli ultimi stop contro Fiorentina e Milan hanno frenato la rincorsa della squadra di Fabregas che vorrà ripartire dalla partita allo Stadium. Segui la sfida sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
14:10
Spalletti: "Giusto chiedere la grazia per Kalulu"
14:05
Como, la formazione ufficiale
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
14:00
La formazione ufficiale della Juve
JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.
13:55
Juve e Como, come arrivano alla sfida dello Stadium
La Juventus arriva alla partita contro il Como reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare tra campionato, Coppa Italia e Champions League contro Atalanta, Inter e Galatasaray. In mezzo il pareggio casalingo conquistato all'ultimo minuto contro la Lazio. Como che invece vuole tornare più a ridosso di Roma e Juve per impensierirle e prendersi un posto di rilievo nella lotta per il quarto posto. Gli ultimi stop contro Fiorentina e Milan hanno frenato la rincorsa della squadra di Fabregas.
13:50
Dove vedere la partita
13:40
La probabile formazione di Spalletti per Juve-Como
13:31
Juve-Como, cresce l'attesa
Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per la sfida tra Juventus e Como, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 15.
Allianz Stadium - Torino