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martedì 28 aprile 2026
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Gli accusatori a posteriori© LaPresse

Gli accusatori a posteriori

Dal ruolo degli ex arbitri ai rischi per la magistratura: il commento di Massimiliano Gallo
Massimiliano Gallo
1 min
TagsArbitriRocchi

Calciopoli? Sembra proprio di no. Arbitropoli? Chissà, non è nemmeno così sicuro. Il terzo giorno è quello della risacca dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano. È il giorno in cui emerge che non ci sono altri indagati oltre ai cinque del mondo arbitrale. Quindi nessun dirigente di

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