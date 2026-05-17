Dove vedere Atalanta-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Alla New Balance Arena si gioca Atalanta-Bologna , incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A . I nerazzurri di Palladino vanno a caccia di un risultato positivo per festeggiare l'accesso alla prossima edizione della Conference League , i rossoblù di Italiano di una vittoria con almeno tre gol di scarto per ribaltare la sconfitta per 2-0 all'andata e tenere aperto un minimo spiraglio per quella che sarebbe una clamorosa qualificazione alla stessa Conference League , proprio ai danni dell'Atalanta.

Atalanta-Bologna, l'orario

Atalanta-Bologna è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo dove i padroni di casa non vincono dal 22 marzo (1-0 al Verona). Risale invece a lunedì scorso (3-2 al Maradona contro il Napoli) l'ultimo colpo esterno degli ospiti.

Dove vedere Atalanta-Bologna in diretta tv

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Atalanta-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.