Dove vedere Atalanta-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Alla New Balance Arena si gioca Atalanta-Bologna, incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Palladino vanno a caccia di un risultato positivo per festeggiare l'accesso alla prossima edizione della Conference League, i rossoblù di Italiano di una vittoria con almeno tre gol di scarto per ribaltare la sconfitta per 2-0 all'andata e tenere aperto un minimo spiraglio per quella che sarebbe una clamorosa qualificazione alla stessa Conference League, proprio ai danni dell'Atalanta.
Atalanta-Bologna, l'orario
Atalanta-Bologna è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo dove i padroni di casa non vincono dal 22 marzo (1-0 al Verona). Risale invece a lunedì scorso (3-2 al Maradona contro il Napoli) l'ultimo colpo esterno degli ospiti.
Dove vedere Atalanta-Bologna in diretta tv
Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Atalanta-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Palladino e Italiano
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Éderson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kolasinac, Bakker, Musah, Zalewski Samardzic, Sulemana, Scamacca. Allenatore: Palladino.
Indisponibili: Bernasconi, Kossounou.
Squalificati: Hien.
Diffidati: De Ketelaere, Djimsiti, Krstovic.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; João Mário, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Tomasevic, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Odgaard, Sohm, Orsolini, Dallinga, Dominguez. Allenatore: Italiano.
Indisponibili: Casale, Vitik, Cambiaghi.
Squalificati: Lucumí.
Diffidati: Ravaglia, Cambiaghi
Alla New Balance Arena si gioca Atalanta-Bologna, incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Palladino vanno a caccia di un risultato positivo per festeggiare l'accesso alla prossima edizione della Conference League, i rossoblù di Italiano di una vittoria con almeno tre gol di scarto per ribaltare la sconfitta per 2-0 all'andata e tenere aperto un minimo spiraglio per quella che sarebbe una clamorosa qualificazione alla stessa Conference League, proprio ai danni dell'Atalanta.
Atalanta-Bologna, l'orario
Atalanta-Bologna è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 18, alla New Balance Arena di Bergamo dove i padroni di casa non vincono dal 22 marzo (1-0 al Verona). Risale invece a lunedì scorso (3-2 al Maradona contro il Napoli) l'ultimo colpo esterno degli ospiti.
Dove vedere Atalanta-Bologna in diretta tv
Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Atalanta-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atalanta-Bologna anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.