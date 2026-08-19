Recuperi e offside, si cambia: cronometri allo stadio

Profumo di campionato, sempre più forte. Meglio mettere un punto al regolamento. Le adunate in hotel di dirigenti, allenatori, capitani è stata sostituita ieri da una call organizzata dalla Lega di Serie A (e un’altra è stata annunciata durante la sosta di settembre per le Nazionali). Nel frattempo, le 16 squadre non in Champions riceveranno la visita di un arbitro che spiegherà loro le regole (serve per la Licenza Uefa), mentre Inter e Como hanno ricevuto la visita di Rizzoli e Roma e Napoli quella del boss degli arbitri Uefa, Rosetti. Torniamo alla riunione: presenti i vertici di via Rosellini (il Presidente Ezio Simonelli, l’ad De Siervo e l’Head of Competitions&Operations Andrea Butti), quelli tecnici dell’AIA (il dt Messina e il designatore Orsato: «Sono l’allenatore debuttante della 21ª squadra di A», almeno la Fifa la chiama Team One...). Ovviamente, le 20 società di serie A, con tanti allenatori: Allegri, Spalletti, De Rossi, Sarri, Juric, Alvini, Cuesta, Stroppa e poi il vice di Tedesco, Tarozzi, e quello di Gasp, Gritti. Presenti diversi dirigenti: il presidente dell’Inter Marotta con Schenone, l’ad e dg della Juve, Carnevali, Pinzani e il tm della Lazio, Derkum, Todaro per la Roma, l’addetto agli arbitri Caboni per il Milan, Pasqua del Venezia e Russo del Monza. Riepilogate le novità già viste ai Mondiali, su due l’Italia (come la Uefa) divergerà: non saranno da rosso lasciare volontariamente il campo e coprirsi la mano con la bocca durante un diverbio con un avversario. Orsato ha ripassato la regola uno, dalle sostituzioni («Ai ragazzi ho detto che non siamo cronometristi» riferendosi ai 10 secondi che serviranno per i cambi, pena almeno 60” fuori per chi entra), senza dare però informazioni utili sulle linee di intervento tecnico, disciplinare e la gestione delle proteste. Mancata anche la specifica sul fallo commesso prima di una punizione o un angolo (caso-Halland contro l’Inghilterra ai Mondiali).