Dove vedere Juve-Lazio? Dazn o Sky, orario
Juventus e Lazio chiuderanno la domenica di Serie A. Il big match della settimana giornata andrà in scena all'Allianz Stadium. I biancocelesti arrivano alla sfida da imbattuti e vogliono rimanere nella scia di Inter e Roma. Dopo il pareggio di Cagliari, la squadra di Spalletti è riuscita a rialzarsi a Vigo contro il Celta contro la vittoria in rimonta allo scadere.
Juve-Lazio, l'orario
La sfida tra Juve e Lazio è in programma per oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Toccherà all'arbitro Massa dirigere l'incontro.
Dove vedere Juve-Lazio in diretta tv
Juve-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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