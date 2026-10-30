L’ormai poco comune senso del rispetto

La prima cosa che mi è venuta in mente pensando a Juve-Napoli, a Spalletti-Allegri, non è stato il calcio, bensì il concetto di rispetto. Meglio, l’intollerabile, poiché vergognosa mancanza di rispetto nei loro confronti. Sui social, che stanno condizionando tanto giornalismo e perfino testate un tempo prestigiose, si fa troppo spesso confusione tra la libertà d’espressione e di critica e la mancanza di rispetto per chi ha il mestiere e venti, trenta o addirittura quarant’anni di esperienza e successi ad alto livello. Professionisti che hanno attraversato tutti i cambiamenti senza restare mai indietro, ma che per il ruolo che ricoprono sono costretti a subire attacchi violenti e stupide lezioni da soggetti senza arte né parte, ex calciatori dal valore insignificante, talenti solo parzialmente espressi, tutti a caccia di consensi, di un like, di un contrattino. Di un riconoscimento pubblico. Di luce. E denaro.