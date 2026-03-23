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lunedì 23 marzo 2026
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Pagelle Bologna-Lazio, tutti i voti: Motta piccolo grande eroe, Taylor lascia la scia

Il triste algoritmo del Dall’Ara

Leggi il commento al momento del Bologna tra casa e trasferta, tra coppa e campionato
Bruno Bartolozzi
1 min
Bologna

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Il Bologna in Europa ha i poteri dell’uomo-ragno. Ma in campionato è un Peter Parker che fa pure le foto mosse. Il problema è sapere se il morso velenoso che lo trasforma avvenga dalla sua versione più performante a quella ordinaria o viceversa. Fatto sta che al giovedì eroico dell’Olimpico contro la Roma è seguita la domenica degli errori in casa contro la Lazio, grazie alla quale l’ambizi

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