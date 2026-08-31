Tutta la verità

Se lo direte con la testa farete parlare anche il cuore. C’è qualcosa di ancora più intimo e potente della promessa che ogni società sportiva, uno dei presidi sociali delle nostre comunità, compie verso i propri tifosi. Non è tanto quella di mettercela tutta e nemmeno l’aspirazione a costruire una squadra forte o dal bel gioco, ma è la credibilità delle proprie azioni rispetto alle intenzioni. Il Bologna non ha per ora sconfinato nella pubblicità ingannevole a campionato abbondantemente iniziato. Non ha indicato traguardi fuori dalle credibili aspettative. Non ha illuso. Ha però da salvaguardare il bene più prezioso.