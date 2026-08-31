Tutta la verità
Se lo direte con la testa farete parlare anche il cuore. C’è qualcosa di ancora più intimo e potente della promessa che ogni società sportiva, uno dei presidi sociali delle nostre comunità, compie verso i propri tifosi. Non è tanto quella di mettercela tutta e nemmeno l’aspirazione a costruire una squadra forte o dal bel gioco, ma è la credibilità delle proprie azioni rispetto alle intenzioni. Il Bologna non ha per ora sconfinato nella pubblicità ingannevole a campionato abbondantemente iniziato. Non ha indicato traguardi fuori dalle credibili aspettative. Non ha illuso. Ha però da salvaguardare il bene più prezioso.
Le cessioni del Bologna
L’immediata corrispondenza fra quello che fa e la coscienza collettiva della propria gente che pensa all’Europa. I fatti dicono una cosa chiara: Jonathan Rowe deve essere ceduto. A quale punto sia una necessità imprescindibile dal punto di vista economico lo sanno soltanto i signori dei bilanci, semidei di un mondo sportivo che è completamente cambiato. E allora bisogna confessarlo senza remore. Accadeva nel mito antico quando il destino ineluttabile appariva, sotto forma di sogno, agli eroi di turno. La vostra lingua sia sì e no. Cosi si parla alla propria assemblea, anche senza un altare. Non c’è scelta più forte che presentare le proprie debolezze e, attorno a queste, imbastire la migliore delle difese. Se si parla con la testa anche il cuore capirà. Il Bologna ha già ceduto Santiago Castro alla Roma e Jhon Lucumi alla Juventus.
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