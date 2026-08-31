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Tutta la verità

Leggi il commento al momento del Bologna, alla vigilia della conclusione del mercato
Bruno Bartolozzi
Bruno Bartolozzi

3 min

Pubblicato il 31.08.2026, 09:27

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Se lo direte con la testa farete parlare anche il cuore. C’è qualcosa di ancora più intimo e potente della promessa che ogni società sportiva, uno dei presidi sociali delle nostre comunità, compie verso i propri tifosi. Non è tanto quella di mettercela tutta e nemmeno l’aspirazione a costruire una squadra forte o dal bel gioco, ma è la credibilità delle proprie azioni rispetto alle intenzioni. Il Bologna non ha per ora sconfinato nella pubblicità ingannevole a campionato abbondantemente iniziato. Non ha indicato traguardi fuori dalle credibili aspettative. Non ha illuso. Ha però da salvaguardare il bene più prezioso.

 

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Le cessioni del Bologna

L’immediata corrispondenza fra quello che fa e la coscienza collettiva della propria gente che pensa all’Europa. I fatti dicono una cosa chiara: Jonathan Rowe deve essere ceduto. A quale punto sia una necessità imprescindibile dal punto di vista economico lo sanno soltanto i signori dei bilanci, semidei di un mondo sportivo che è completamente cambiato. E allora bisogna confessarlo senza remore. Accadeva nel mito antico quando il destino ineluttabile appariva, sotto forma di sogno, agli eroi di turno. La vostra lingua sia sì e no. Cosi si parla alla propria assemblea, anche senza un altare. Non c’è scelta più forte che presentare le proprie debolezze e, attorno a queste, imbastire la migliore delle difese. Se si parla con la testa anche il cuore capirà. Il Bologna ha già ceduto Santiago Castro alla Roma e Jhon Lucumi alla Juventus.

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