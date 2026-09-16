Tedesco e il Bologna, una fine annunciata

La fine è nota. Ma era scritta in questo psicodramma andato in scena dall’inizio dell’estate a Casteldebole fra tanti colpevoli e, adesso, forse, una sola condanna. Il dito puntato verso Mimmo Tedesco è uno dei tanti paradossi del calcio, ma non è privo di logica. Perversa, ma provvista di un senso dettato dall’ansia di non saper esattamente cosa fare.

Un Bologna senza indirizzo, gioco e ragione Il Bologna ha messo insieme un punto in quattro gare. Ma soprattutto la squadra è apparsa priva di indirizzo, gioco e ragione. Persino la gestione dei calciatori, prendiamo i casi Skorupski e Bernardeschi, ha evidenziato uno scollamento fra corpo tecnico e leader. Al di là del provvedimento disciplinare di Napoli verso il portiere, possibile che dovesse essere affrontata in questo modo una faccenda che colpiva l’unico uomo di esperienza e continuità di una difesa così impoverita rispetto alla scorsa stagione? E poi la fantomatica ricerca del centrocampista dai piedi buoni. Ma dove si è mai visto che l’idea di far giocare sulla mediana l’unico elemento di qualità della squadra fosse presa, comunicata dall’allenatore al diretto interessato, Bernardeschi, e da questi poi rifiutata a esperimento in corso? Di questioni di tale portata un allenatore e l’unico uomo di qualità non ne parlano prima tra di loro fino a stancarsi? Questa approssimazione significa avere una gestione approssimativa, senza polso dello spogliatoio e delle proprie risorse vitali. Lasciando alla mercé del proprio destino una squadra senza cervelli pensanti e giocanti. Il Bologna non ha un verso, non ha un’idea di quello che deve fare e non è in grado nemmeno di dare consapevolezza e tensione agonistica ai propri calciatori, basti ricordare il primo tempo con il Sassuolo e il secondo tempo con il Napoli.