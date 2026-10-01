Bologna, c’è Hysaj se salta Darmian
BOLOGNA - La rincorsa al Bologna è cominciata ieri mattina, lavorando con la squadra, dopo che il giorno precedente Matteo Darmian si era sottoposto alle visite mediche e la sensazione è che la sua eventuale permanenza a Casteldebole come calciatore del Bologna sarà figlia del campo, di quello che l'ex Inter evidenzierà nel corso dei prossimi allenamenti, conditi anche di partitelle. Perché è vero che Darmian sta facendo anche alcuni test per verificare quelle che sono le sue attuali condizioni atletiche e di conseguenza quali sarebbero i tempi necessari per un suo ritorno a un regime accettabile, ma è altrettanto vero che ancora più importante sarà il fatto di ritrovarsi e di ritrovare l’abitudine a giocare una partita, alle situazioni e ai tempi di gioco, alle misure, alle dimensioni e agli spazi, che a dire la verità Darmian ha smarrito da qualche mese. Avendo lavorato duramente fin qua con il suo preparatore atletico personale, e questo è tutt’altro che un particolare di poco conto, perché eccome se l’aspetto fisico è importante, ma una partita comporta tanti altri aspetti, inutile nasconderlo, ed è proprio su questo fronte che il Bologna vuole capire quanto tempo potrebbe impiegare Darmian a tornare sufficientemente competitivo. Soprattutto per un motivo: Palladino ha bisogno di un calciatore che sia pronto possibilmentro entro 3 settimane, massimo massimo 4, ma sarebbe tanto, se non troppo.
La decisione del Bologna su Darmian
A oggi il Bologna non sta facendo uscire neanche un mezzo sussurro sul tema, non fosse altro per una forma di riservatezza e anche di rispetto nei confronti di un professionista straordinario e di una persona altrettanto straordinaria qual è Darmian, e non fa trapelare fino a quando l’ex Inter sarà valutato prima che venga presa una decisione, ma abbiamo la sensazione che non dovremo attendere tanto tempo per avere un’idea più precisa, anche perché questa scelta da parte del Bologna non potrà tardare a lungo. Se può essere messo come limite la fine di questa settimana? Non è escluso, ma potrebbe anche essere prima come dopo.
Idea Hysaj per il Bologna
Nonostante che Darmian si stia allenanado a Casteldebole, quelli del Bologna non perdono di vista altri profili. Come Elseid Hysaj, 32 anni, svincolato dalla Lazio, che in questi giorni sta giocando la Nations League con l’Albania, come Pol Lirola, ex Verona, calciatore spagnolo di 29 anni, come Mitchel Bakker, 26 anni, ex Atalanta, ma di piede sinistro. Sì, Hysaj diventerebbe il favorito come vice Zortea nel caso in cui alla fine della fiera non dovesse esserci il matrimonio tra il Bologna e Darmian.
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