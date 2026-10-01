Bologna, c’è Hysaj se salta Darmian

BOLOGNA - La rincorsa al Bologna è cominciata ieri mattina, lavorando con la squadra, dopo che il giorno precedente Matteo Darmian si era sottoposto alle visite mediche e la sensazione è che la sua eventuale permanenza a Casteldebole come calciatore del Bologna sarà figlia del campo, di quello che l'ex Inter evidenzierà nel corso dei prossimi allenamenti, conditi anche di partitelle. Perché è vero che Darmian sta facendo anche alcuni test per verificare quelle che sono le sue attuali condizioni atletiche e di conseguenza quali sarebbero i tempi necessari per un suo ritorno a un regime accettabile, ma è altrettanto vero che ancora più importante sarà il fatto di ritrovarsi e di ritrovare l’abitudine a giocare una partita, alle situazioni e ai tempi di gioco, alle misure, alle dimensioni e agli spazi, che a dire la verità Darmian ha smarrito da qualche mese. Avendo lavorato duramente fin qua con il suo preparatore atletico personale, e questo è tutt’altro che un particolare di poco conto, perché eccome se l’aspetto fisico è importante, ma una partita comporta tanti altri aspetti, inutile nasconderlo, ed è proprio su questo fronte che il Bologna vuole capire quanto tempo potrebbe impiegare Darmian a tornare sufficientemente competitivo. Soprattutto per un motivo: Palladino ha bisogno di un calciatore che sia pronto possibilmentro entro 3 settimane, massimo massimo 4, ma sarebbe tanto, se non troppo.