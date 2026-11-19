- Le porte girevoli della vita, poco più di due anni fa, hanno portato Paul Mendy , allora diciottenne, sull’uscio del centro sportivo del, ad Assemini. Da allora, la carriera dell’attaccante senegalese, che adesso di anni ne ha diciannove, ha subito un’accelerazione come quella di “Space X”, il razzo di Elon Musk destinato a riportare l’uomo sulla Luna dopo cinquantaquattro anni. Valanghe di gol con la Primavera, l’esordio da titolare con doppietta all’ Atalanta in Serie A, una ruolo da protagonista in questo campionato,e il primo gol, nella gara di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Sudan. La vita di Mendy è stata stravolta (in meglio), ma i suoi valori sono rimasti intatti. A casa sua ospita Abdullie, un giovane calciatore gambiano suo amico, rimasto senza squadra per un problema fisico. "Non ha lavoro né soldi, resterà con me sino a quando sarà necessario - dice Paul con un sorriso disarmante -. Da noi in Senegal si usa così. Se un giorno avessi bisogno io, ci sarebbe sicuramente qualcuno che mi aiuterebbe". La voce è flebile, appena percettibile, ma i concetti sono forti, rimbombano nella lunga sala dove si svolge l’intervista, nel centro sportivo rossoblù. Il suo italiano è buono, anzi, di più. "Mi piace la vostra lingua, appena arrivato in Italia ho cercato subito di impararla"."Giocavo per strada, a Dakar, la capitale del Senegal. Mi ha notato un allenatore, Makati, che mi ha portato nella sua accademia. Li mi notarono Mirian e Sergio che mi portarono in Serie B, all’Asc Bambey".

Miriam e Sergio?

"Sì, due scout, Miriam Peruzzi e Sergio Borgo, devo tutto a loro".



E poi?

"Un bel giorno mi trasferiscono a Roma, in attesa di trovare una squadra in Italia".



Un salto nel buio. Come è andata?

"Dopo un paio di settimane mi hanno detto che il Cagliari mi avrebbe dato una possibilità. Da quel momento ho iniziato a seguire il Cagliari in televisione e sono diventato tifoso rossoblù. Ricordo Cagliari-Milan 3-3, mi è rimasta in mente la doppietta di Zappa".



L’unica della carriera del terzino, adesso al Verona. Il provino come è andato?

"Mi hanno preso, ero felicissimo".



Chi ha creduto in te?

"A parte Miriam e Sergio, Roberto Muzzi, mi ha voluto a tutti i costi".



In Primavera hai conosciuto Pisacane. Che impressione hai avuto?

"È stato subito 'troppo' importante per me, non solo per il calcio ma per la vita. Mi ha fatto diventare la persona e il calciatore che sono. Gli devo molto".



Ricordi la prima convocazione in Serie A?

"Camminavo nel corridoio del centro sportivo, incrocio Pisacane che mi dice: 'Domani ti convoco per la partita con il Napoli'. Una felicità pazzesca".



E l’esordio da titolare?

"L’ho saputo il giorno prima di Cagliari-Atalanta. Quando il mister me lo ha detto, non ho capito più nulla, sono stato ore a pensare a quello che dovevo fare, a cosa stare attento, come muovermi in campo".



Un esordio con doppietta, cosa hai provato?

"Non lo so. Non ho parole per descrivere la mia felicità. Tra l’altro è stata una vittoria decisiva per la salvezza. È stato importante riuscire a dare una mano alla squadra in un momento decisivo del campionato".