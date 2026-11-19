Mendy esclusivo: "A Pisacane devo tutto"
Puoi raccontare il tuo arrivo in Italia?
"Giocavo per strada, a Dakar, la capitale del Senegal. Mi ha notato un allenatore, Makati, che mi ha portato nella sua accademia. Li mi notarono Mirian e Sergio che mi portarono in Serie B, all’Asc Bambey".
Miriam e Sergio?
"Sì, due scout, Miriam Peruzzi e Sergio Borgo, devo tutto a loro".
E poi?
"Un bel giorno mi trasferiscono a Roma, in attesa di trovare una squadra in Italia".
Un salto nel buio. Come è andata?
"Dopo un paio di settimane mi hanno detto che il Cagliari mi avrebbe dato una possibilità. Da quel momento ho iniziato a seguire il Cagliari in televisione e sono diventato tifoso rossoblù. Ricordo Cagliari-Milan 3-3, mi è rimasta in mente la doppietta di Zappa".
L’unica della carriera del terzino, adesso al Verona. Il provino come è andato?
"Mi hanno preso, ero felicissimo".
Chi ha creduto in te?
"A parte Miriam e Sergio, Roberto Muzzi, mi ha voluto a tutti i costi".
In Primavera hai conosciuto Pisacane. Che impressione hai avuto?
"È stato subito 'troppo' importante per me, non solo per il calcio ma per la vita. Mi ha fatto diventare la persona e il calciatore che sono. Gli devo molto".
Ricordi la prima convocazione in Serie A?
"Camminavo nel corridoio del centro sportivo, incrocio Pisacane che mi dice: 'Domani ti convoco per la partita con il Napoli'. Una felicità pazzesca".
E l’esordio da titolare?
"L’ho saputo il giorno prima di Cagliari-Atalanta. Quando il mister me lo ha detto, non ho capito più nulla, sono stato ore a pensare a quello che dovevo fare, a cosa stare attento, come muovermi in campo".
Un esordio con doppietta, cosa hai provato?
"Non lo so. Non ho parole per descrivere la mia felicità. Tra l’altro è stata una vittoria decisiva per la salvezza. È stato importante riuscire a dare una mano alla squadra in un momento decisivo del campionato".
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