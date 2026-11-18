Venticinque anni, nato a Verona, cresciuto a San Zeno di Montagna, calcisticamente si è messo in luce nel Chievo, prima di vivere le esperienza Leeds e Pro Patria. L'estremo difensore si è imposto all'attenzione generale nella stagione 2023-2024 con il Bari, culminata nella doppia finale dei playoff per la A vinta dal Cagliari di Ranieri. Evidentemente, il Cagliari era nel destino di Caprile, approdato sull'isola dopo che il Napoli, acquistatolo a titolo definitivo, l'aveva mandato in prestito a Empoli e in prestito l'aveva dirottato ai rossoblù. Ma il 25 giugno 2025, essendo stato uno dei protagonisti assoluti della salvezza sarda, Giulini l'ha riscattato dal Napoli. Il presidente non poteva fare scelta più felice. Caprile continua a essere sugli scudi, dimostrandosi uno dei migliori portieri della Serie A.

"Ero considerato basso e grasso"

Intervistato dal Corriere, ha raccontato: "Ho pensato di smettere tante volte. Qualche allenatore è stato cattivo con me. Non giocavo, ero più basso degli altri e grasso. Me ne veniva fatta una colpa e soffrivo. Mi ero perso. A 15-16 anni c’è tutta una vita fuori dal calcio. Gli amici, le feste, le ragazze, qualche stupidata. Avevo perso di vista la strada, poi l'ho ritrovata grazie a due allenatori dei portieri, Bressan e Squizzi: mi hanno parlato nel modo giusto e nel momento in cui ne avevo più bisogno, facendomi capire che il calcio è fatto di sacrifici. Prima e dopo gli allenamenti".

Elia ha capito benissimo che cosa dovesse fare per affermarsi e si è guadagnato sul campo gli elogi che gli piovono addosso sistematicamente. Di classe il commento all'esperienza napoletana: "Conte aveva scelto Meret e ha fatto bene perché ha vinto lo scudetto. Ma io avevo 23 anni e una gran voglia di giocare. Un bisogno fisico. Senza la partita della domenica, è come se mi mancasse un pezzo di vita".

La cittadinanza albanese una scelta di cuore

Già portiere dell'Under 18 e dell'Under 21, Caprile conta una convocazione nell'Italia maggiore, però, come Carnesecchi, 26 anni e Vicario, 30 anni, sconta l'inamovibilità del totem Donnarumma, 27 anni, capitano, 89 presenze in Nazionale. Papà di Edoardo che il 20 novembre compie un anno, Caprile è diventato ufficialmente anche cittadino albanese il 19 ottobre scorso, quando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di TIrana il decreto firmato dal presidente della Repubblica, Bajram Begaj. Provvedimento reso possibile dal legame di Elia con Emily Toshkollari, che gli ha dato Edoardo. In questi giorni, l'Albania festeggia la promozione nella B di Nations League grazie all'ottimo lavoro di Rolando Maran che ha firmato 5 vittorie in 6 gare. E adesso, tecnicamente il ct sa che, se l'interessato volesse, per la Nazionale delle Aquile c'è un grande portiere italiano che potrebbe difendere la porta dell'Albania. Dipenderà da lui.