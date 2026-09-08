Fiorentina, la scelta più logica

Ora ci vuole della calma, molta calma. Dare la squadra a Vanoli e tutti zitti e buoni. Tutto quello che al Parco Viola si poteva sbagliare è stato sbagliato e non da ora, ma dall’inizio della scorsa stagione. Valutazioni errate, scelte di pancia, visioni mancate, programmazione superficiale. Commisso, Pradé, Paratici, Pioli e Grosso , per la Fiorentina sono stati tredici mesi di sbandamento , per certi versi inspiegabile visto che alla fine del mercato dell’estate 2025 e dell’estate 2026 tutti, o quasi tutti, hanno applaudito le operazioni.

Riflettere con più freddezza sulle ultime due stagioni sarebbe servito a contenere l’ultima rivoluzione. Nel 2024-25 la Fiorentina di Palladino aveva fatto 65 punti, in quella squadra c’erano Dodo, Mandragora, Ranieri, Gosens, Gudmundsson e Kean. Nel girone di ritorno del campionato scorso, quando Vanoli è finalmente riuscito a sistemare la squadra, ne ha fatti 29 piazzandosi al settimo posto se si tiene conto solo di quel girone. Dodo è sparito dai radar, Ranieri ha giocato a Roma e poi è finito in panchina, Gosens via, Gudmundsson via, Kean via e Mandragora via. La cessione di quest’ultimo, che qualcuno a Firenze identificava con un calcio mediocre (già, mediocre un centrocampista che segna 17 gol in due stagioni), è stata un errore tecnico e tattico: non è McTominay, non è un campione, ma se ce l’hai meglio tenerlo. Grosso aveva un compito non facile , creare una squadra con un gruppo di calciatori che non si conoscevano. Il problema è apparso subito preoccupante perché, proprio come l’anno precedente, tutti, ma proprio tutti sono nettamente al di sotto del proprio rendimento standard. Quindi, se nessuno somiglia a se stesso significa che forse il problema non è individuale, ma collettivo. Quando a scuola una classe intera è insufficiente vuol dire che gli insegnanti devono fare meglio.

Vanoli è la scelta più logica

Paratici, tornando su Vanoli, ha ammesso il proprio errore. È la scelta più logica, del resto lo sarebbe stata anche la conferma dopo l’impresa della salvezza. Vanoli conosce qualche giocatore, sa che Fagioli non è quello visto finora, ma conosce soprattutto l’ambiente. L’anno scorso, all’ultima di campionato a Firenze, il Franchi aveva salutato la squadra con una bordata di fischi e insulti, riservando applausi solo all’allenatore. E poi il mercato di Paratici lo convince. Nell’intervista rilasciata a Zazzaroni in tempi non sospetti e apparsa sul canale youtube del Corriere dello Sport-Stadio ha detto che «con le operazioni fatte, penso che si possa costruire un sogno». Da quel giorno, i viola hanno perso due partite in casa. Soprattutto Vanoli sa che la Fiorentina è un film già visto. Un film horror, la gente passa dal botteghino, paga il biglietto, entra in sala, si siede e comincia ad aver paura. Perché è la stessa identica pellicola di un anno fa (con qualche immagine raccapricciante in più). Ed è proprio questa l’aggravante, aver già visto tutto, scena per scena, di uno spettacolo insopportabile. I fischi l’anno scorso non sono arrivati alle prime giornate, hanno tardato, e l’esperienza ha insegnato ai tifosi che è meglio svegliare subito giocatori, allenatore, società e proprietà. Un anno fa la gente era incredula, ora è già preoccupata.

Vanoli torna ancora più convinto dell’anno scorso, farà delle scelte nette. Certo che il suo destino viola è davvero particolare: due volte da subentrato, due volte con la squadra ultima in classifica, due volte con le ambizioni azzerate. Perché l’obiettivo iniziale è chiaro: lasciare l’ultimo posto prima possibile. Poi si vedrà.