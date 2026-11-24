Fiorentina, bisogna cambiare
L’incubo continua. E angoscia Firenze, che da due stagioni vede la sua squadra viaggiare su una strada sbagliata, piena di errori, di paure, di partite tristi. Come quella di ieri a Monza: 25-30 minuti fatti abbastanza bene (senza però incidere) e poi il tracollo. Preso il primo gol, la Viola è andata in confusione come tante volte è già capitato. È tornata in campo nella ripresa e ha concesso ai ragazzi di Juric tutto quello che poteva concedere, sono arrivati altri due gol, di cui uno splendido, il tacco di Varela che fa tornare la mente alla rete di Roberto Bettega a Cudicini in una sfida tra Juve e Milan del 1971. La bellezza offerta dal portoghese contro la desolazione della Fiorentina.
Fiorentina, si ripetono gli stessi errori
Adesso è il tempo di chiudersi in una stanza e parlarsi chiaro: tutti, dal primo all’ultimo. Una squadra con questi giocatori non può dissolversi a ogni difficoltà e non può subìre 28 gol in 12 giornate, 29 con la Coppa Italia (in campionato peggio ha fatto solo il Sassuolo, 31). Ma soprattutto non può continuare a commettere gli stessi errori, a giocare in un modo che non sfrutta le caratteristiche di Pellegrino (dove sono i cross per l’argentino?) e con due mediani in un 4-2-3-1 che perde praticamente sempre solidità. Ieri il terzetto alle spalle di Pellegrino era composto da Gnonto, Mastantuono (viste le sue condizioni, ieri era proprio il caso di schierarlo?) e Pedro Gonçalves, più Oulai qualche metro indietro, non proprio giocatori di fisico. E in questo momento neppure fenomeni. Se si gioca così, lasciando il centravanti argentino a fare un ruolo diverso dal suo, bisogna che tutti loro facciano una prestazione super.
Serie A: la classifica aggiornata
Servono cambiamenti per salvare la stagione
Non è successo ieri e neppure in altre occasioni. Quindi, forse è il caso che la Fiorentina, dopo 12 turni di campionato, cambi qualcosa. Nel modo di stare in campo, nel modo di attaccare e nel modo di difendere. Anche a costo di scelte dolorose. Partendo dal presupposto che comunque il primo dato da analizzare è quanto Paolo Vanoli abbia in mano la situazione. Perché la robustezza della sterzata che la Fiorentina deve dare alla propria stagione nasce in prima battuta dalla forza con cui l’allenatore è in grado di incidere. Il tempo c’è, nulla è perduto. Oggi, peraltro, la Viola ha 3 punti in più rispetto alla stessa giornata del 2025- 2026, ma non si può attendere confidando che tutto sommato va meglio di un anno fa. Sarebbe un nuovo errore. Questa è un’altra stagione perduta che va sistemata. La Fiorentina deve fare una profonda analisi di se stessa. E non c’è tempo da perdere.
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