L’incubo continua. E angoscia Firenze, che da due stagioni vede la sua squadra viaggiare su una strada sbagliata, piena di errori, di paure, di partite tristi. Come quella di ieri a Monza : 25-30 minuti fatti abbastanza bene (senza però incidere) e poi il tracollo . Preso il primo gol, la Viola è andata in confusione come tante volte è già capitato. È tornata in campo nella ripresa e ha concesso ai ragazzi di Juric tutto quello che poteva concedere , sono arrivati altri due gol, di cui uno splendido, il tacco di Varela che fa tornare la mente alla rete di Roberto Bettega a Cudicini in una sfida tra Juve e Milan del 1971. La bellezza offerta dal portoghese contro la desolazione della Fiorentina .

Fiorentina, si ripetono gli stessi errori

Adesso è il tempo di chiudersi in una stanza e parlarsi chiaro: tutti, dal primo all’ultimo. Una squadra con questi giocatori non può dissolversi a ogni difficoltà e non può subìre 28 gol in 12 giornate, 29 con la Coppa Italia (in campionato peggio ha fatto solo il Sassuolo, 31). Ma soprattutto non può continuare a commettere gli stessi errori, a giocare in un modo che non sfrutta le caratteristiche di Pellegrino (dove sono i cross per l’argentino?) e con due mediani in un 4-2-3-1 che perde praticamente sempre solidità. Ieri il terzetto alle spalle di Pellegrino era composto da Gnonto, Mastantuono (viste le sue condizioni, ieri era proprio il caso di schierarlo?) e Pedro Gonçalves, più Oulai qualche metro indietro, non proprio giocatori di fisico. E in questo momento neppure fenomeni. Se si gioca così, lasciando il centravanti argentino a fare un ruolo diverso dal suo, bisogna che tutti loro facciano una prestazione super.

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Servono cambiamenti per salvare la stagione

Non è successo ieri e neppure in altre occasioni. Quindi, forse è il caso che la Fiorentina, dopo 12 turni di campionato, cambi qualcosa. Nel modo di stare in campo, nel modo di attaccare e nel modo di difendere. Anche a costo di scelte dolorose. Partendo dal presupposto che comunque il primo dato da analizzare è quanto Paolo Vanoli abbia in mano la situazione. Perché la robustezza della sterzata che la Fiorentina deve dare alla propria stagione nasce in prima battuta dalla forza con cui l’allenatore è in grado di incidere. Il tempo c’è, nulla è perduto. Oggi, peraltro, la Viola ha 3 punti in più rispetto alla stessa giornata del 2025- 2026, ma non si può attendere confidando che tutto sommato va meglio di un anno fa. Sarebbe un nuovo errore. Questa è un’altra stagione perduta che va sistemata. La Fiorentina deve fare una profonda analisi di se stessa. E non c’è tempo da perdere.

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