Pagelle Inter-Milan: Acerbi domina, Leao non brilla

S. Inzaghi (all.) 7,5

Il quarto derby vinto in stagione, vale la finale di Champions. Stavolta il Milan gioca la sua partita, ma l’Inter non è da meno, ribattendo colpo su colpo, fino a chiudere i conti. Gestione perfetta. E ora si può continuare a sognare.

Onana 6,5

Una sola parata, ma determinante. Perché la stoccata di Diaz, seppure con il sospetto di un fallo precedente, è arrivata all’alba del match.

Darmian 7

Chi marco? E’ la domanda che deve essersi posto spesso nella prima mezz’ora, con Tonali sempre avanzatissimo e piazzato sul suo lato. Beh, non sbaglia mai scelta e dalla sua parte non si passa.

Acerbi 7

Contro di lui, Giroud non solo non si gira, ma non la prende proprio. Domina la sua area con una sicurezza disarmante. E, per disinnescare il pressing rossonero, si sgancia, coprendo anche più campo. Paga con i crampi, ma non ci pensa nemmeno ad uscire.

A. Bastoni 6,5

Tante volte determinante con il suo lavoro da centrocampista aggiunto, in quest’occasione serve che faccia il difensore.

Dumfries 7

Non è gara per andare all’assalto all’arma bianca. Così resta giudiziosamente coperto, scalando all’occorrenza su Leao. Appena ha il pallone giusto, però, sfida Theo Hernandez e la spunta.

