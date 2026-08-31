La legge dei più forti

Di sicuro Monza e Cagliari non sono avversarie capaci di creare veri problemi all’Inter, però se uniamo il secondo tempo contro la squadra di Juric e il primo contro quella di Pisacane non esce la foto di una squadra forte, ma quella di un tiranno. La differenza sta solo nel numero dei gol, nella ripresa col Monza ne aveva fatti tre, nei primi 45' con i sardi solo uno e almeno sei/sette buttati al vento. Tenere aperta la partita, dopo la rete di Calhanoglu e un dominio del genere, poteva diventare un rischio. O meglio, lo è stato davvero perché mentre l’Inter nel secondo tempo ha continuato a sbagliare un gol dietro l’altro, la possibilità di un pareggio miracoloso ha dato coraggio al Cagliari che ha perso la timidezza della prima parte e ha cercato più volte di agguantare il punto. Lautaro ed Esposito hanno giocato bene, sempre a favore della squadra, ma in area, casa loro, hanno sbagliato tutto quello che non si poteva sbagliare, imitati poi da Thuram quando è entrato.