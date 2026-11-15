Inter, Lautaro spinge per rientrare: settimana decisiva

L'odore del prato verde, la gioia di fare gol e la voglia di caricarsi la squadra sulle spalle. Tutt’altro che dettagli per Lautaro Martinez, fermo da un mese esatto per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra maturato dopo la sfida di Champions contro il Bruges. Il Toro scalpita e rivede all’orizzonte la possibilità di tornare in campo, anche se non verrà preso alcun rischio per evitare ricadute a livello muscolare. Il Toro non ha ancora ripreso a lavorare con il resto del gruppo, in attesa di capire quale sarà la piega di inizio settimana prossima, che a questo punto sarà decisiva per la tabella di marcia. Dunque il suo rientro per la sfida di Bergamo contro l’Atalanta, in programma domenica prossima, non è scontato e nuove indicazioni arriveranno da Appiano alla ripresa degli allenamenti. Di certo il centravanti argentino spinge per tornare, dopo aver sofferto dalla tribuna nelle ultime settimane mentre la sua Inter era impegnata in un tour de force tra due competizioni, con l’ulteriore beffa di aver saltato ancora il derby di Milano.

Lautaro Martinez punta il rientro: serve il suo aiuto Considerato il lungo periodo di assenza, lo staff medico interista ha preso le dovute precauzioni in vista del rientro, con la necessità di fargli ritrovare la condizione necessaria per il ritorno in campo. Il possibile impiego contro l’Atalanta andrà comunque dosato, visto che poi tre giorni dopo a San Siro ci sarà un match altrettanto importante contro lo Stoccarda in Champions. Oltre a quelle mediche, le altre valutazioni verranno fatte da Chivu per completare il reparto offensivo alla ripresa, tenendo conto delle fatiche di Pio Esposito con la Nazionale, delle condizioni di Thuram da valutare dopo il rientro dalla Francia e dell’assenza di Bonny per infortunio. Insomma, l’Inter ha tremendamente bisogno di capitan Lautaro in vista di un’altra lunga serie di impegni, che a dicembre vedrà l’aggiunta della Coppa Italia e della Supercoppa oltre al doppio fronte tra Serie A ed Europa.