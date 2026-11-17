Nessuno lo ricorda mai, c’è solo un altro allenatore con pochissima esperienza che vinse alla prima panchina con l’ Inter ( Mourinho di esperienza ne aveva da vendere). Si chiamava Giovanni Invernizzi . Ex calciatore dell’Inter . Ed ex tecnico della Primavera nerazzurra , proprio come Chivu . Invernizzi era addirittura al debutto in panchina, mentre Cristian almeno tredici panchine in Serie A col Parma le aveva nel curriculum . Dopo cinque giornate, e tra mille sopracciò dell’ambiente interista, nel 1970 subentrò all’ esonerato Heriberto Herrera . Seppe entrare in sintonia con i senatori dello spogliatoio e vinse il campionato con una cavalcata trionfale . Un’esperienza molto simile a quella del tecnico rumeno che, proprio come Invernizzi , è arrivato all’Inter accolto da una fitta coltre di scetticismo dalla quale è riemerso con lo scudetto sulle maglie . Allora, la panchina d’oro non esisteva . Oggi sì. Il premio che Antonio Conte ha sempre ritenuto il più importante perché assegnato dai colleghi. Votano solo gli allenatori . E se ottieni il consenso degli altri tecnici, vuol dire che sei stato veramente bravo . Chivu ha vinto davanti a Fabregas e a Gasperini . Al Galà del calcio , invece, aveva vinto Fabregas . Ma lì votano anche arbitri e calciatori.

Chi fa questo mestiere, non può ignorare quanto sia complesso vincere a Milano . L’estate 2025 sembra un’era geologica fa . Quel 5-0 subito dal Psg che quasi fece dimenticare l’impresa di essere arrivati in finale di Champions per la seconda volta in tre anni . Il caos scoppiato al Mondiale per club , quando persino un uomo esperto come Marotta si rese protagonista di un passaggio a vuoto e aprì il caso Calhanoglu dopo le accuse di Lautaro . Insomma lo spogliatoio dell’Inter sembrava e forse era un luogo poco salubre .

Chivu è stato bravo a non affannarsi pur di piacere. Non si è lasciato aggredire dall’ansia di risolvere tutto e in fretta. Come si fa in salita nel ciclismo, è andato avanti col suo passo. Senza strappare. Senza disunirsi, per dirla alla Paolo Sorrentino. Ha fronteggiato un avvio duro, con due sconfitte nelle prime tre giornate e le battute che si sprecavano sul panettone che non avrebbe mai mangiato. In silenzio, e col lavoro, Chivu ha ricucito le ferite nello spogliatoio. E le ha curate con il calcio. Ha riportato la gioia di giocare. Pensiamo a Dimarco che era andato in rottura prolungata nell’ultimo anno di Inzaghi.

Non è stato facile, mesi dopo, il momento in cui l’Italia non interista aveva eletto Bastoni personaggio antisportivo dell’anno, con quella simulazione nel match contro la Juventus. È stato un momento di crisi del tecnico. Di crescita. Perché ha abbandonato quel vestito che gli stavano cucendo addosso: il vestito di uomo che non sbaglia mai una dichiarazione. Tra il suo ego e la sacralità e la difesa dello spogliatoio, non ha avuto dubbi. Ha rinunciato al personaggio e ha protetto i suoi. Lo scudetto, probabilmente, l’ha vinto in quel momento.

Non è affatto semplice guidare una squadra di calcio. Gli equilibri sono fragili. Basta un niente che crolla tutto. L’ambiente Inter ha scoperto, partita dopo partita, che Marotta aveva affidato la creatura in buone mani. Ora sta a lui, per il futuro, sfruttare i momenti di rottura che verranno, per crescere ulteriormente. Ha il passo lungo Cristian. Scatta poco ma è sempre lì. In testa al gruppo. A gustarsi il panettone.