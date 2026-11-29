Già sul 3-0 all’intervallo, i nerazzurri non si sono fermati, Thuram ha firmato la sua doppietta all’inizio della ripresa e, stavolta, nel finale non c’è stata nessuna distrazione difensiva. Abbiamo imparato che le partite durano fino al 95’, aveva sbottato Chivu dopo la vittoria sulla Stoccarda ripensando al 4-4 di Bergamo. E dire che nelle ultime cinque partite di cui sopra, il Genoa aveva subito soltanto tre gol. Ma i due guizzi di Osmaijc, neutralizzati alla grande da Provedel, sono risultati velleitari al confronto dalla macchina da gol che Chivu ha messo brillantemente a punto (36 in 13 giornate, miglior attacco). Da quando Cristian ha assunto la guida della squadra , per l’undicesima volta l’Inter ha segnato almeno 4 reti ; per la quattordicesima, ha chiuso una partita di campionato con almeno due marcature all’attivo. Ripensando al disfattismo (copyright Barella) post Atalanta, esageratamente piovuto addosso all’Inter soltanto sei giorni fa, una volta di più, del quarantaseienne signore romeno risalta la capacità di ricaricare le pile dei suoi. Chivu l’ha coniugata alla felice distribuzione della fatica, considerate le nove partite calendarizzate nell’arco di trenta giorni (dal 22 novembre al 22 dicembre: Atalanta, Stoccarda, Genoa, ancora Genoa martedì in Coppa Italia; poi Frosinone, Borussia Dortmund, Torino, Lecce e finale di Supercoppa con la Lazio).

Chivu, l'allenatore con la media punti più alta della storia dell'Inter

Sucic ha trasformato il terzo rigore di fila (Atalanta, Stoccarda, Genoa): la freddezza dagli undici metri è stata pari alla disinvoltura con la quale il nazionale croato ha sostituito Calhanoglu. A centrocampo, tale e tanta è la qualità che anche Diouf e Jones se ne avvantaggiano. In attacco, Lautaro ha ricominciato subito a segnare in Serie A e in Champions come segnava prima dei quaranta giorni di stop. Per non dire dello stakanovista Thuram, alla quindicesima da titolare e sempre micidiale sotto la porta avversaria. L’Inter ha chiuso la partita con Pio Esposito, classe 2005, e Lavelli, classe 2006. La verità è che gli elogi a Chivu non saranno mai troppi perché questa squadra è tutta opera sua. Non è un caso egli sia l’allenatore titolare della più alta media punti a partita (2.32) nella storia plurisecolare della Beneamata. I numeri buggerano le critiche. Soprattutto quelle vacue.