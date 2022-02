Villarreal-Juve, Capello sul gol di Parejo: "Rabiot chi marcava, Morata?"

L'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Villarreal e Juve finisce 1-1 . Vlahovic apre le danze dopo appena 32" realizzando un gol da record al debutto assoluto nella competizione. Nella ripresa Parejo trova il pari facendo esplodere di gioia l'Estadio de la Ceramica. L'ex centrocampista del Valencia buca Szczesny dal cuore dell'area e spinge in rete un perfetto assist di Capoue. Il numero 5 del Sottomarino Giallo, inseritosi da dietro, però, è stato colpevolmente dimenticato dai calciatori bianconeri.

L'azione è stata analizzata attentamente da Capello e Costacurta negli studi di Sky Sport. Se per l'ex difensore del Milan si tratta di un concorso di colpe, Don Fabio se la prende con Rabiot. "Il gol nasce dall'errore di Rabiot. Guarda Parejo ma poi se lo perde durante l'inserimento. Però lì doveva esserci anche un difensore, io mi fido di più di un difensore che di un centrocampista. De Ligt poteva comportarsi in modo diverso", commenta Billy. Capello, però, aggiunge: "Guardate la posizione di Rabiot sul gol. Ha davanti un compagno. Chi marcava, Morata? L'unico uomo in quella zona che poteva essere pericoloso era Parejo".

