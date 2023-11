Allegri: rivivi la diretta della conferenza stampa prima di Juve-Cagliari

Reduce da una striscia di sei risultati utili consecutivi e dopo l'importante vittoria esterna contro la Fiorentina , la Juve di Masismiliano Allegri torna in campo per la dodicesima giornata di Serie A. L'allenatore sfida il suo passato: allo Stadium, prima della pausa per le nazionali, arriva il Cagliari . Allegri in conferenza stampa ha presentato la sfida.

15:05

14:55

14:45

14:35

14:25

Locatelli capitano

Allegri lo ha annunciato nell'apertura della conferenza: Manuel Locatelli sarà il capitano della Juve nella partita contro il Cagliari, viste le assenze di Danilo e Rabiot.

14:15

Conferenza terminata

Termina qui la conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Cagliari.

14:14

"In Italia si tende a sminuire il valore che abbiamo"

Allegri parla anche delle squadre italiane in Europa: "In Italia si tende a sminuire il valore che abbiamo. Le italiane hanno fatto sempre delle buone competizioni in Europa e in questo momento stanno facendo bene e sono contento. Noi dobbiamo ritornarci e dobbiamo farlo con la Champions che è uno stimolo importante per tutti".

14:12

Allegri e il Cagliari

Allegri non ha dimenticato il suo passato in Sardegna: "Dalla prima volta a Torino con il Cagliari le cose sono cambiate. Meglio non guardare le foto vecchie. Sono cambiato perchè sono cambiati i giocatori, ho fatto salti in avanti allenando Milan e Juve. Normale che si migliora. Ogni anno è diverso dall'altro: non c'è mai stato un anno uguale all'altro della mia carriera. A Cagliari ho bellissimi ricordi e tanti amici".

14:10

Allegri su un eventuale ritorno di Del Piero

Domanda per Allegri anche per un eventuale ritorno di Del Piero in società: "Non riguarda me. Sulle decisioni societarie ci sono altre persone che decidono per il bene del club. Io mi occupo dei giocatori". Poi passa alla formazione: "Per il Cagliari devo ancora decidere: stanno tutti e quattro bene, ma chi gioca e chi entra dà sempre il suo contributo. Alex Sandro e Weah rientreranno dopo la sosta, Danilo non credo".

14:06

"Inter? Pensiamo solo al Cagliari"

Allegri continua: "Domani partirà titolare Gatti. Il Cagliari viene da tre vittorie consecutive e ha Ranieri in panchina che non ti dà vantaggi. Davanti ha giocatori di qualità e tecnica ma anche Petagna e Pavoletti che danno fisicità. Bisognerà avere pazienza e dovremo fare una partita di tecnica. Non dovremo perdere la compattezza di squadra. L'errore dietro l'angolo sarà quello di strafare. Noi dovremo fare la normalità, avendo chiaro l'obiettivo di tre punti contro un Cagliari che sta facendo bene. Non dobbiamo pensare all'Inter, altrimenti buttiamo tutto quello che è stato fatto".

14:05

Allegri sui portieri

Allegri parla dei portieri: "In porta ci sarà Szczesny. Quest'anno non giocando le coppe abbiamo più tempo di recupero, quindi per Perin sarà un anno difficile dove giocherà meno, anche se è diventato un portiere di livello. Per questo dovremo tutti lavorare per tornare in Champions".

14:02

Inizia la conferenza

Inizia a parlare in conferenza stampa Massimiliano Allegri: "Quella contro il Cagliari sarà una partita importante per la chisura del ciclo prima della sosta e per la classifica. I punti di domani ci servono per allungare o quantomeno mantenere i punti di vantaggio sulla quinta. I giovani più leader nel futuro? Vedremo nel tempo. Domani il capitano sarà Locatelli".

13:50

13:40

13:30

Allegri in conferenza stampa

Alla vigilia della partita contro il Cagliari, l'allenatore della Juve presenta la partita in conferenza stampa: inizio previsto per le 14.

Allianz Stadium - Torino